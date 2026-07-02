02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00

Fenerbahçe'den ayrılan Devon Hall, Milano'ya gitti

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Devon Hall, Olimpia Milano ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 13:16
Fenerbahçe'den ayrılan Devon Hall, Milano'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Devon Hall, eski takımı Olimpia Milano'ya geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 31 yaşındaki Amerikalı gard, İtalyan ekibiyle çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Hall, Milano formasını 2021-2024 yılları arasında terletmişti.

Ardından iki yıllığına İstanbul'a taşınan Hall, burada iki Türkiye Ligi şampiyonluğu ve 2025 EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.

Milano formasıyla ise 2022-2024 yılları arasında üç İtalya şampiyonluğu kazanmıştı.

Devon Hall, beş sezonda 160 EuroLeague maçına çıktı ve maç başına yaklaşık 26 dakika süre aldı. Hall, ortalama 8.5 sayı ve 2.5 asist istatistikleriyle oynuyor.

Olimpia Milano, Hall'dan önce Olympiakos'tan gelen Alec Peters ve Germani Brescia'dan katılan Jason Burnell'in transferlerini de tamamlamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.