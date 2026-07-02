Fenerbahçe'den ayrılan Devon Hall, Milano'ya gitti

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Devon Hall, eski takımı Olimpia Milano'ya geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 31 yaşındaki Amerikalı gard, İtalyan ekibiyle çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Hall, Milano formasını 2021-2024 yılları arasında terletmişti.
Ardından iki yıllığına İstanbul'a taşınan Hall, burada iki Türkiye Ligi şampiyonluğu ve 2025 EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.
Milano formasıyla ise 2022-2024 yılları arasında üç İtalya şampiyonluğu kazanmıştı.
Devon Hall, beş sezonda 160 EuroLeague maçına çıktı ve maç başına yaklaşık 26 dakika süre aldı. Hall, ortalama 8.5 sayı ve 2.5 asist istatistikleriyle oynuyor.
Olimpia Milano, Hall'dan önce Olympiakos'tan gelen Alec Peters ve Germani Brescia'dan katılan Jason Burnell'in transferlerini de tamamlamıştı.
Ardından iki yıllığına İstanbul'a taşınan Hall, burada iki Türkiye Ligi şampiyonluğu ve 2025 EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.
Milano formasıyla ise 2022-2024 yılları arasında üç İtalya şampiyonluğu kazanmıştı.
Devon Hall, beş sezonda 160 EuroLeague maçına çıktı ve maç başına yaklaşık 26 dakika süre aldı. Hall, ortalama 8.5 sayı ve 2.5 asist istatistikleriyle oynuyor.
Olimpia Milano, Hall'dan önce Olympiakos'tan gelen Alec Peters ve Germani Brescia'dan katılan Jason Burnell'in transferlerini de tamamlamıştı.