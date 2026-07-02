Beşiktaş'ta Trossard transferine menajer engeli

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Slovakya kampına giderken transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katmasının ardından sol kanat transferi için Leandro Trossard ismine yoğunlaştı.
ARSENAL İLE PAZARLIK YAPILDI
Beşiktaş'ın, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, Arsenal'in 20 milyon euroluk beklentisini 15 milyon euro seviyesine çektiği aktarıldı.
MENAJER TALEPLERİ YÜKSELDİ
Bonservis konusunda mesafe alan Beşiktaş'ın bu kez oyuncu tarafının taleplerine takıldığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Trossard'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.
Belçikalı oyuncunun menajerinin ise 4 yıllık kontrat ve yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ TALEBİ FAZLA BULDU
Beşiktaş cephesinin, Leandro Trossard tarafının hem sözleşme süresi hem de maaş talebini yüksek bulduğu aktarıldı.
Bu nedenle transfer sürecinde yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtildi.
ALTERNATİF LAURIENTE
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferinde anlaşma sağlayamaması halinde Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.
Fransız sol kanat oyuncusunun, Trossard transferine alternatif olarak hazırda bekletildiği ifade edildi.
TROSSARD'IN PERFORMANSI
Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
Belçikalı oyuncunun Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
ARSENAL İLE PAZARLIK YAPILDI
Beşiktaş'ın, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi.
Siyah-beyazlı yönetimin, Arsenal'in 20 milyon euroluk beklentisini 15 milyon euro seviyesine çektiği aktarıldı.
MENAJER TALEPLERİ YÜKSELDİ
Bonservis konusunda mesafe alan Beşiktaş'ın bu kez oyuncu tarafının taleplerine takıldığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların, Trossard'a 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.
Belçikalı oyuncunun menajerinin ise 4 yıllık kontrat ve yıllık 10 milyon euro maaş talep ettiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ TALEBİ FAZLA BULDU
Beşiktaş cephesinin, Leandro Trossard tarafının hem sözleşme süresi hem de maaş talebini yüksek bulduğu aktarıldı.
Bu nedenle transfer sürecinde yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtildi.
ALTERNATİF LAURIENTE
Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferinde anlaşma sağlayamaması halinde Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için temaslarını hızlandıracağı kaydedildi.
Fransız sol kanat oyuncusunun, Trossard transferine alternatif olarak hazırda bekletildiği ifade edildi.
TROSSARD'IN PERFORMANSI
Leandro Trossard, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıktı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 bin 922 dakika süre alırken 8 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.
Belçikalı oyuncunun Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.