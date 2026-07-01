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Ümit Judocular Avrupa'da 4 madalya kazandı

Milli judocular, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 23:16 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 23:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ümit Judocular Avrupa'da 4 madalya kazandı
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Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gran Canaria Adası'nda düzenlenen organizasyonda bireysel müsabakalar tamamlandı.

Kadınlar +70 kilo kategorisinde tatamiye çıkan Hatice Tuana Balcı, finalde karşılaştığı Ukraynalı Yana Dovhun'u yenerek şampiyon oldu.

Yağmur Yılmaztürk kadınlar 44 kilo, Ramazan Aykut Gür de erkekler 60 kiloda gümüş madalya elde etti.

Elçin Karakazan ise kadınlar 40 kiloda bronz madalya aldı.

Şampiyona, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

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