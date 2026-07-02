Fenerbahçe'ye transferde kötü haber: Greenwood'a Atletico kancası!

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için Atletico Madrid devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devinin, Marsilya forması giyen İngiliz yıldız için kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
ATLETICO MADRID'DEN GREENWOOD HAMLESİ
L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için resmi girişimlere başladı. İspanyol temsilcisi, bu akşam 24 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Atletico Madrid, yapılacak görüşmede Greenwood'u ikna etmeye çalışacak. Tarafların anlaşmaya varması halinde ise İspanyol ekibi, Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedelini ödemeye hazır.
FENERBAHÇE VE ROMA DA DEVREDE
Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma'nın da ilgisinin bulunduğu biliniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, İngiliz yıldız için teklifini yükseltirken, Roma da transfer yarışında yer almaya devam ediyor. Ancak Atletico Madrid'in devreye girmesiyle birlikte transferde dengelerin değişebileceği belirtiliyor.
ATLETICO'DAN BİR ÇALIM DAHA MI?
Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman'ı kadrosuna katan Atletico Madrid, şimdi de sarı-lacivertlilerin radarındaki bir başka yıldız için harekete geçti.
Atletico Madrid'in, Greenwood ile anlaşma sağlaması halinde Marsilya'nın istediği yaklaşık 40-50 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin gündemindeki bir ismi daha kadrosuna katmış olacak.
GEÇEN SEZON DAMGA VURDU
24 yaşındaki Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yaptı.
ATLETICO MADRID'DEN GREENWOOD HAMLESİ
L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Mason Greenwood transferi için resmi girişimlere başladı. İspanyol temsilcisi, bu akşam 24 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Atletico Madrid, yapılacak görüşmede Greenwood'u ikna etmeye çalışacak. Tarafların anlaşmaya varması halinde ise İspanyol ekibi, Marsilya'nın talep ettiği bonservis bedelini ödemeye hazır.
FENERBAHÇE VE ROMA DA DEVREDE
Mason Greenwood transferinde Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma'nın da ilgisinin bulunduğu biliniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, İngiliz yıldız için teklifini yükseltirken, Roma da transfer yarışında yer almaya devam ediyor. Ancak Atletico Madrid'in devreye girmesiyle birlikte transferde dengelerin değişebileceği belirtiliyor.
ATLETICO'DAN BİR ÇALIM DAHA MI?
Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Ademola Lookman'ı kadrosuna katan Atletico Madrid, şimdi de sarı-lacivertlilerin radarındaki bir başka yıldız için harekete geçti.
Atletico Madrid'in, Greenwood ile anlaşma sağlaması halinde Marsilya'nın istediği yaklaşık 40-50 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin gerçekleşmesi durumunda İspanyol ekibi, Fenerbahçe'nin gündemindeki bir ismi daha kadrosuna katmış olacak.
GEÇEN SEZON DAMGA VURDU
24 yaşındaki Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yaptı.