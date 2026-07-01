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Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner tur atladı

Wimbledon'da dünya 1 numaraları Aryna Sabalenka ile Jannik Sinner, rakiplerini mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 21:24
Haber: AA
Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner tur atladı
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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, üçüncü tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda Belaruslu Sabalenka, ABD'li rakibi McCartney Kessler'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.

Tek erkeklerde İtalyan sporcu Sinner ise Portekizli tenisçi Nuno Borges'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

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