Wimbledon'da Sabalenka ve Sinner tur atladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, üçüncü tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde yapılan müsabakalarda tek kadınlarda Belaruslu Sabalenka, ABD'li rakibi McCartney Kessler'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek tur atladı.
Tek erkeklerde İtalyan sporcu Sinner ise Portekizli tenisçi Nuno Borges'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Tek erkeklerde İtalyan sporcu Sinner ise Portekizli tenisçi Nuno Borges'i 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.