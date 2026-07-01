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Beşiktaş, Jonah Mathews ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, son üç sezondur formasını giyen ABD'li basketbolcu Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 21:33
Beşiktaş, Jonah Mathews ile yollarını ayırdı
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 sezonunda takımımıza katılan ve 3 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Jonah Mathews ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Mathews'a kulübümüze verdiği emekler, gösterdiği mücadele ve katkıları için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

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