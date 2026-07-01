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U17 Milliler, Venezuela'yı geçip çeyrek finale çıktı

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Venezuela'yı 78-73 mağlup eden Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 23:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
U17 Milliler, Venezuela'yı geçip çeyrek finale çıktı
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Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Venezuela'yı 78-73 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı ekip, Türkiye'nin ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada Venezuela ile kozlarını paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk çeyreği 24-22 önde kapatan milliler, soyunma odasına 40-37 geride girdi. Üçüncü periyodu etkili oyunuyla 60-54 üstün bitiren milli takım, çekişmeli mücadeleyi 78-73 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada 25 sayı kaydeden Darius Karutasu, galibiyette önemli rol oynadı. Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 3 Temmuz Cuma günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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