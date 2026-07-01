Harry Kane, İngiltere'yi son 16'ya taşıdı!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında İngiltere, geriden geldiği maçta Demokratik Kongo'yu Harry Kane'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmanın 7. dakikasında Demokratik Kongo, Brian Cipenga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, Demokratik Kongo'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken İngiltere'ye beraberliği getiren gol, 75. dakikada Harry Kane'den geldi.
Bellingham'ın kafasında Mpasi müthiş bir refleksle kalesinde devleşti! ❌
🏴İngiltere 0-1 Demokratik Kongo🇨🇩pic.twitter.com/qSgEfbdMZz https://t.co/HOcfn503Zq
— Sporx (@sporx) July 1, 2026
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
🫡KANE! KANE! KANE!
🎩Kaptan şapkadan yine tavşan çıkardı! İngiltere'yi ipten aldı!
🏴İngiltere 2-1 Demokratik Kongo🇨🇩 pic.twitter.com/toedtjnsMh https://t.co/2ZHOJ2HUd6
— Sporx (@sporx) July 1, 2026
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İngiltere, adını son 16'ya yazdırdı. Demokratik Kongo ise turnuvaya veda etti.
🫡KANE! KANE! KANE!
🎩Kaptan şapkadan yine tavşan çıkardı! İngiltere'yi ipten aldı!
🏴İngiltere 2-1 Demokratik Kongo🇨🇩 pic.twitter.com/toedtjnsMh https://t.co/2ZHOJ2HUd6
— Sporx (@sporx) July 1, 2026
RAKİP MEKSİKA
İngiltere, son 16 turunda ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Mücadele 6 Temmuz TSİ 03.00'te başlayacak.
KANE, 5. GOLÜNÜ ATTI
İngiliz yıldız futbolcu Harry Kane, maçta 2 gol atarak turnuvada 5 gole ulaştı.
Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'yi gol krallığı yarışında takip etti.
60 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR
İngiltere, Dünya Kupası tarihindeki tek şampiyonluğunu 1966 yılında kendi evinde düzenlenen turnuvada kazandı. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen İngiltere, 60 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
İNGİLTERE GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI
L Grubu'nda mücadele eden İngiltere, turnuvaya 4-2'lik Hırvatistan galibiyetiyle başlamıştı.
Gana ile golsüz berabere kalan Thomas Tuchel'in ekibi, son maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti ve 7 puanla lider olarak gruptan çıkmıştı.
KONGO'NUN İKONİK TARAFTARI TRİBÜNDE YER ALMADI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynadığı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.
Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamadı.
Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.
Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın ilk anları orta saha mücadelesi şeklinde geçerken 7. dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçti. Mbemba'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cipenga, sağ ayağıyla sert vurdu ve yerden giden top yakın köşeden filelerle buluştu.
29. dakikada İngiltere gole yaklaşırken sağ kanattan kullanılan serbest atışta Rice, sağ ayağıyla orta yaptı ve ön direkte Konsa'ya çarpan top yandan az farkla auta çıktı.
30. dakikada İngiltere bir fırsattan daha yararlanamadı. Rice'ın ortasına ceza sahası çaprazında bulunan Bellingham'ın kafa vuruşunda, kaleci Mpasi topu çıkardı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, devreye 1-0 önde girdi.
53. dakikada İngiltere gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bellingham, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Mpasi'nin çıkardığı meşin yuvarlağı çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.
İngiliz taraftarlar, su molasında "Take Me Home, Country Roads" şarkısıyla coşarken futbolcular da yenik durumdayken taraftarından aldığı artan destekle moladan sonra Kane ile golleri buldu.
75. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gordon, sağ ayağıyla ortaladı ve penaltı noktası sağında bulunan Kane, meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Top, kaleci Mbasi'nin sağından ağlarla buluştu: 1-1.
86. dakikada İngiltere 2-1 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham, vuruşunu yaptı ve kaleci topu çıkardı. Dönen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Kane, ceza alanına girip sağ çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu.
Stat: Atlanta
Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)
İngiltere: Pickford, Konsa, O'Reilly, Guehi, Spence (Dk. 70 Eze), Rice (Dk. 90 Stones), Anderson, Bellingham, Kane, Rashford (Dk. 61 Gordon), Madueke (Dk. 61 Saka)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 89 Joris Kayembe), Mukau (Dk. 76 Edo Kayembe), Mbuku (Dk. 64 Elia), Moutoussamy (Dk. 89 Mayele), Sadiki, Cipenga (Dk. 76 Bongonda), Wissa
Goller: Dk. 7 Cipenga (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Dk. 75 ve 86 Kane (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 19 Bellingham (İngiltere), Dk. 27 Sadiki (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
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