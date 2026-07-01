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Harry Kane, İngiltere'yi son 16'ya taşıdı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında İngiltere, geriden geldiği maçta Demokratik Kongo'yu Harry Kane'in golleriyle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

calendar 01 Temmuz 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Harry Kane, İngiltere'yi son 16'ya taşıdı!
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında İngiltere ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 2-1 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Demokratik Kongo, Brian Cipenga'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Demokratik Kongo'nun 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken İngiltere'ye beraberliği getiren gol, 75. dakikada Harry Kane'den geldi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Harry Kane bir kez daha sahneye çıktı ve İngiltere'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve İngiltere, adını son 16'ya yazdırdı. Demokratik Kongo ise turnuvaya veda etti.

RAKİP MEKSİKA

İngiltere, son 16 turunda ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak. Mücadele 6 Temmuz TSİ 03.00'te başlayacak.

KANE, 5. GOLÜNÜ ATTI

İngiliz yıldız futbolcu Harry Kane, maçta 2 gol atarak turnuvada 5 gole ulaştı.

Kane, 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Lionel Messi ve Fransız Kylian Mbappe'yi gol krallığı yarışında takip etti.

60 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

İngiltere, Dünya Kupası tarihindeki tek şampiyonluğunu 1966 yılında kendi evinde düzenlenen turnuvada kazandı. 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen İngiltere, 60 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

İNGİLTERE GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

L Grubu'nda mücadele eden İngiltere, turnuvaya 4-2'lik Hırvatistan galibiyetiyle başlamıştı.

Gana ile golsüz berabere kalan Thomas Tuchel'in ekibi, son maçında Panama'yı 2-0 mağlup etti ve 7 puanla lider olarak gruptan çıkmıştı.

KONGO'NUN İKONİK TARAFTARI TRİBÜNDE YER ALMADI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kahramanı Patrice Lumumba'nın "canlı heykeli" gibi tribünde durmasıyla tanınan ikonik taraftar Michel Nkuka Mboladinga, ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile oynadığı son 32 turu maçı öncesi vize engeline takıldı.

Mboladinga, ABD'nin giderek daha kısıtlayıcı hale gelen vize uygulamaları nedeniyle tribündeki yerini alamadı.

Parlak renkli takım elbiseler giyen ve kalın çerçeveli gözlükler takan Mboladinga, maçlarda 90 dakika hareketsiz durarak 1961 yılında suikasta kurban giden bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'nın heykelinin duruşunu canlandırıyor.

Mboladinga, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin kendisini resmi delegasyona eklemesiyle Meksika'da oynanan ve Kolombiya'nın 1-0 kazandığı maçta takımını desteklemişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk anları orta saha mücadelesi şeklinde geçerken 7. dakikada Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1-0 öne geçti. Mbemba'nın uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Cipenga, sağ ayağıyla sert vurdu ve yerden giden top yakın köşeden filelerle buluştu.

29. dakikada İngiltere gole yaklaşırken sağ kanattan kullanılan serbest atışta Rice, sağ ayağıyla orta yaptı ve ön direkte Konsa'ya çarpan top yandan az farkla auta çıktı.

30. dakikada İngiltere bir fırsattan daha yararlanamadı. Rice'ın ortasına ceza sahası çaprazında bulunan Bellingham'ın kafa vuruşunda, kaleci Mpasi topu çıkardı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, devreye 1-0 önde girdi.

53. dakikada İngiltere gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bellingham, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Mpasi'nin çıkardığı meşin yuvarlağı çizgi üzerinde savunma uzaklaştırdı.

İngiliz taraftarlar, su molasında "Take Me Home, Country Roads" şarkısıyla coşarken futbolcular da yenik durumdayken taraftarından aldığı artan destekle moladan sonra Kane ile golleri buldu.

75. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gordon, sağ ayağıyla ortaladı ve penaltı noktası sağında bulunan Kane, meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Top, kaleci Mbasi'nin sağından ağlarla buluştu: 1-1.

86. dakikada İngiltere 2-1 öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bellingham, vuruşunu yaptı ve kaleci topu çıkardı. Dönen topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Kane, ceza alanına girip sağ çaprazdan sağ ayağıyla sert vurdu ve meşin yuvarlağı yakın köşeden filelerle buluşturdu.

Stat: Atlanta

Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)

İngiltere: Pickford, Konsa, O'Reilly, Guehi, Spence (Dk. 70 Eze), Rice (Dk. 90 Stones), Anderson, Bellingham, Kane, Rashford (Dk. 61 Gordon), Madueke (Dk. 61 Saka)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 89 Joris Kayembe), Mukau (Dk. 76 Edo Kayembe), Mbuku (Dk. 64 Elia), Moutoussamy (Dk. 89 Mayele), Sadiki, Cipenga (Dk. 76 Bongonda), Wissa

Goller: Dk. 7 Cipenga (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Dk. 75 ve 86 Kane (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 19 Bellingham (İngiltere), Dk. 27 Sadiki (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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