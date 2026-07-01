01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
2-1
01 Temmuz
Belçika-Senegal
0-142'
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
03:00
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
0-0
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
2-0

Amed SK, Sinan Kurt ile yollarını ayırdı

Amed SK, son iki sezondur formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Sinan Kurt ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 22:55
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed SK, Sinan Kurt ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Amed Sportif Faaliyetler, Sinan Kurt ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla yolların ayrıldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Açıklamada, "Teşekkürler Sinan. Futbolcumuz Sinan Kurt'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son iki sezon yeşil-kırmızılı formayı giyen Sinan Kurt, Amed Sportif Faaliyetler'de toplam 62 maçta görev yaptı, bir gol kaydetti.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.