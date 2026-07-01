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Midtjylland, Aral Şimşir için gelen Süper Lig teklifini reddetti

Danimarka ekibi Midtjylland, Süper Lig'den Aral Şimşir için yapılan 12.5 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Milli futbolcuyla Premier Lig ve MLS ekiplerinin de ilgilendiği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 20:55 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 20:57
Haber: Sporx.com dış haberler
Midtjylland, Aral Şimşir için gelen Süper Lig teklifini reddetti
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Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir, Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 12.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre, Süper Lig'den bir kulüp 22 yaşındaki milli futbolcu için 12.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Ancak Midtjylland yönetimi, genç yıldız için gelen bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği öne sürüldü.

SEZONA DAMGA VURDU

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 12 gol ve 21 asist üreten Aral Şimşir, gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Başarılı performansı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren genç futbolcunun bonservis değerinin daha da yükseldiği ifade edildi.

PREMİER LİG VE MLS TAKİPTE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile MLS temsilcisi San Diego FC'nin de Aral Şimşir'in transfer durumunu yakından takip ettiği ve Midtjylland'dan bilgi aldığı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALMADI

Öte yandan Aral Şimşir, 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan Türkiye Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.

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