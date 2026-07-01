Midtjylland, Aral Şimşir için gelen Süper Lig teklifini reddetti

Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland'da forma giyen Aral Şimşir, Avrupa transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 12.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre, Süper Lig'den bir kulüp 22 yaşındaki milli futbolcu için 12.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Ancak Midtjylland yönetimi, genç yıldız için gelen bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği öne sürüldü.
SEZONA DAMGA VURDU
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 12 gol ve 21 asist üreten Aral Şimşir, gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Başarılı performansı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren genç futbolcunun bonservis değerinin daha da yükseldiği ifade edildi.
PREMİER LİG VE MLS TAKİPTE
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile MLS temsilcisi San Diego FC'nin de Aral Şimşir'in transfer durumunu yakından takip ettiği ve Midtjylland'dan bilgi aldığı aktarıldı.
DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALMADI
Öte yandan Aral Şimşir, 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan Türkiye Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.
Gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre, Süper Lig'den bir kulüp 22 yaşındaki milli futbolcu için 12.5 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Ancak Midtjylland yönetimi, genç yıldız için gelen bu teklifi yeterli bulmayarak geri çevirdiği öne sürüldü.
SEZONA DAMGA VURDU
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 12 gol ve 21 asist üreten Aral Şimşir, gösterdiği performansla Danimarka Süper Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi. Başarılı performansı sonrası Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına giren genç futbolcunun bonservis değerinin daha da yükseldiği ifade edildi.
PREMİER LİG VE MLS TAKİPTE
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile MLS temsilcisi San Diego FC'nin de Aral Şimşir'in transfer durumunu yakından takip ettiği ve Midtjylland'dan bilgi aldığı aktarıldı.
DÜNYA KUPASI KADROSUNDA YER ALMADI
Öte yandan Aral Şimşir, 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan Türkiye Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.