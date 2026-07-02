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İtalya'da Paolo Maldini sesleri güçleniyor

İtalya Milli Takımı'nda yeni teknik direktörlük görevi için Paolo Maldini'nin ismi öne çıktı. İtalyan basınında yer alan iddialara göre efsane futbolcunun göreve getirilme ihtimali giderek güçleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 02:50
Haber: Sporx.com dış haberler
İtalya'da Paolo Maldini sesleri güçleniyor
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İtalya Milli Takımı'nda yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Uluslararası arenada yeniden başarılı sonuçlar almak isteyen İtalya'da, Paolo Maldini'nin teknik direktörlük görevi için öne çıkan adaylardan biri olduğu iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MALDINI İDDİASI GÜÇLENDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Paolo Maldini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olmaya yakın adaylar arasında gösteriliyor.

Federasyon kanadından sızan bilgilerin, efsane ismin göreve getirilme ihtimalinin her geçen gün arttığını ortaya koyduğu belirtildi.

FEDERASYONUN HEDEFİ DEĞİŞİM

İtalya Futbol Federasyonu'nun, takımın çehresini değiştirmek ve oyunculara güçlü bir aidiyet duygusu kazandırmak istediği aktarıldı.

Bu doğrultuda futbolculuk döneminde İtalya ve dünya futbolunda önemli başarılar elde eden Maldini'nin isminin ön planda tutulduğu ifade edildi.

MILAN'DA YÖNETİCİLİK YAPTI

Paolo Maldini, futbolu bıraktıktan sonra Milan'da sportif direktörlük ve idari yönetim alanlarında görev aldı. Maldini'nin bu süreçte ortaya koyduğu futbol aklıyla takdir topladığı, İtalya Milli Takımı için de bu tecrübenin önemli görüldüğü kaydedildi.

RESMİ GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

İtalya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi öncesi yeni yapılanma sürecine girmesi bekleniyor. Paolo Maldini ile ilgili resmi görüşmelerin ve sözleşme detaylarının kısa süre içinde netleşebileceği aktarıldı.

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