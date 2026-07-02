Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Pap Thiaw'dan Belçika yenilgisi sonrası açıklama

Senegal Teknik Direktörü Pap Thiaw, Belçika'ya 3-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Thiaw, yenilginin acı verdiğini ancak oyuncularını gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik etmek gerektiğini söyledi.

calendar 02 Temmuz 2026 03:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Pap Thiaw'dan Belçika yenilgisi sonrası açıklama
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Senegal Teknik Direktörü Pap Thiaw, Belçika karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından konuştu. Senegal, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve uzatmalarda gelen penaltı golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ACI VERİCİ"

Pap Thiaw, Belçika karşısında alınan yenilginin kendileri için acı verici olduğunu söyledi.

Thiaw, "Hakemin kararı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Acı verici ama takımımızı ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları için tebrik etmeliyiz. İki gollük üstünlüğümüzü iyi yönetemedik." ifadelerini kullandı.

"PENALTI HAKKINDA FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Belçika'ya galibiyeti getiren gol penaltıdan geldi. Senegal Teknik Direktörü, bu pozisyonla ilgili detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

Thiaw, "Herkes penaltı hakkında kendi görüşünü dile getirebilir, ama ben bu konuda fazla konuşmak istemiyorum." dedi.

"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"

Pap Thiaw, maçın ilerleyen bölümünde bazı oyuncuların fiziksel sorunlar yaşadığını belirtti.

Thiaw, "Bazı fiziksel sorunlar yaşadık, bazı oyuncular yorgundu, bu yüzden oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bunu kabul etmeliyiz; futbol böyle bir şey." açıklamasını yaptı.

Senegal, Belçika karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak turnuvaya veda etti.

Pap Thiaw'dan Belçika yenilgisi sonrası açıklama
Senegal Teknik Direktörü Pap Thiaw, Belçika'ya 3-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Thiaw, yenilginin acı verdiğini ancak oyuncularını gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik etmek gerektiğini söyledi.
Senegal Teknik Direktörü Pap Thiaw, Belçika karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından konuştu.
Senegal, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve uzatmalarda gelen penaltı golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
"ACI VERİCİ"
Pap Thiaw, Belçika karşısında alınan yenilginin kendileri için acı verici olduğunu söyledi.
Thiaw, "Hakemin kararı hakkında yorum yapmak istemiyorum. Acı verici ama takımımızı ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları için tebrik etmeliyiz. İki gollük üstünlüğümüzü iyi yönetemedik." ifadelerini kullandı.
"PENALTI HAKKINDA FAZLA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Karşılaşmanın uzatma bölümünde Belçika'ya galibiyeti getiren gol penaltıdan geldi.
Senegal Teknik Direktörü, bu pozisyonla ilgili detaylı yorum yapmaktan kaçındı.
Thiaw, "Herkes penaltı hakkında kendi görüşünü dile getirebilir, ama ben bu konuda fazla konuşmak istemiyorum." dedi.
"FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY"
Pap Thiaw, maçın ilerleyen bölümünde bazı oyuncuların fiziksel sorunlar yaşadığını belirtti.
Thiaw, "Bazı fiziksel sorunlar yaşadık, bazı oyuncular yorgundu, bu yüzden oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Bunu kabul etmeliyiz; futbol böyle bir şey." açıklamasını yaptı.
Senegal, Belçika karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak turnuvaya veda etti.
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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