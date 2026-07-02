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Newcastle'dan 50 milyon euroluk Toure hamlesi

Newcastle United, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure'nin transferi için 50 milyon euroluk anlaşma sağladığı öne sürüldü. Fildişi Sahilli oyuncunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 00:46 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 00:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Newcastle'dan 50 milyon euroluk Toure hamlesi
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ekibi Newcastle United, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure'nin transferi için 50 milyon euroluk anlaşmaya vardı. Tarafların tüm detaylarda el sıkıştığı ve genç yıldızın uzun süreli sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

SEZONA DAMGA VURDU

19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Hoffenheim formasıyla 32 resmi maçta 5 gol ve 9 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Bundesliga'da ise 30 karşılaşmada 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Newcastle'ın Hoffenheim'a resmi teklifini iletmesinin ardından anlaşmanın tamamlandığı ve Bazoumana Toure'nin bu hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi.

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