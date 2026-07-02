Newcastle'dan 50 milyon euroluk Toure hamlesi

Newcastle United, yeni sezon öncesi kanat hattına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA TAMAM
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ekibi Newcastle United, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure'nin transferi için 50 milyon euroluk anlaşmaya vardı. Tarafların tüm detaylarda el sıkıştığı ve genç yıldızın uzun süreli sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
SEZONA DAMGA VURDU
19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Hoffenheim formasıyla 32 resmi maçta 5 gol ve 9 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Bundesliga'da ise 30 karşılaşmada 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
RESMİ İMZA BEKLENİYOR
Newcastle'ın Hoffenheim'a resmi teklifini iletmesinin ardından anlaşmanın tamamlandığı ve Bazoumana Toure'nin bu hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Premier Lig ekibi Newcastle United, Hoffenheim forması giyen Bazoumana Toure'nin transferi için 50 milyon euroluk anlaşmaya vardı. Tarafların tüm detaylarda el sıkıştığı ve genç yıldızın uzun süreli sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.
SEZONA DAMGA VURDU
19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Hoffenheim formasıyla 32 resmi maçta 5 gol ve 9 asist üreterek dikkatleri üzerine çekti. Bundesliga'da ise 30 karşılaşmada 5 gol ve 9 asistlik katkı verdi.
RESMİ İMZA BEKLENİYOR
Newcastle'ın Hoffenheim'a resmi teklifini iletmesinin ardından anlaşmanın tamamlandığı ve Bazoumana Toure'nin bu hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalamasının beklendiği ifade edildi.