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Galatasaray'ın transferde yol haritası

Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde izleyeceği yol haritasını netleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 11:07
Haber: Sözcü
Galatasaray'ın transferde yol haritası
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Galatasaray, transferde yol haritasını çizdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Öncelikle mevcut kadronun revize edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sözleşmesi uzatılmayacak.

Orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın bir süre daha bekletileceği belirtilirken, Kolombiyalı forvet Jhon Duran ise kiralanacak.

Yönetimin Davinson Sanchez ve Gabriel Sara başta olmak üzere, cazip teklif alacak tüm isimleri satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Kiralıktan gelen isimlerle yollar ayrılacak ya da yeniden kiralanacak.

BU YAZ BİR HAYLİ SICAK GEÇECEK

Cimbom'un öncelikli olarak genç yetenek Can Uzun'u kadrosuna katmak istediği, savunma ve orta saha için ise dünya yıldızları Virgil van Dijk ve Eduardo Camavinga'yı liste başına yazdığı bildirildi.

Sarı-kırmızılılar hem yabancı sınırı kuralına uyum sağlamak hem de kadroyu daha rekabetçi hale getirmek amacıyla bu yaz aktif bir transfer dönemi geçirmeyi hedefliyor.

Aslan bu hamleleriyle hem mali dengeyi sağlamak hem de şampiyonluk yarışında güçlü bir kadro kurmak istiyor.

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