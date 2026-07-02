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Beşiktaş-Gyirmot maçının yayın bilgisi belli oldu

Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Gyirmot ile karşı karşıya gelecek. 2 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak hazırlık mücadelesi canlı yayınlanmayacak.

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calendar 02 Temmuz 2026 09:07
Fotoğraf: AA
Beşiktaş-Gyirmot maçının yayın bilgisi belli oldu
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gyirmot ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, kamp döneminde oynanacak mücadele öncesi maçın saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stadı araştırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAÇ CANLI YAYINLANMAYACAK

Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform üzerinden canlı yayınlanmayacak.

Mücadelenin, kulüp tarafından paylaşılacak anlık bilgilerle takip edilmesi bekleniyor.

MAÇ 2 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Beşiktaş ile Gyirmot arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlık programı kapsamında bu maçla form durumunu test edecek.

SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK

Hazırlık mücadelesinin saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Teknik ekibin karşılaşmada farklı oyuncu denemeleri yapması ve kadro rotasyonuna gitmesi bekleniyor.

SLOVAKYA'DA OYNANACAK

Beşiktaş-Gyirmot maçı, Slovakya'da kamp yapılan bölgede yer alan Slovakya Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, yurt dışı kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi ritim kazanmayı hedefliyor.

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