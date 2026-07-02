Beşiktaş-Gyirmot maçının yayın bilgisi belli oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gyirmot ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, kamp döneminde oynanacak mücadele öncesi maçın saati, yayın bilgisi ve oynanacağı stadı araştırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MAÇ CANLI YAYINLANMAYACAK
Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform üzerinden canlı yayınlanmayacak.
Mücadelenin, kulüp tarafından paylaşılacak anlık bilgilerle takip edilmesi bekleniyor.
MAÇ 2 TEMMUZ'DA OYNANACAK
Beşiktaş ile Gyirmot arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlık programı kapsamında bu maçla form durumunu test edecek.
SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK
Hazırlık mücadelesinin saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Teknik ekibin karşılaşmada farklı oyuncu denemeleri yapması ve kadro rotasyonuna gitmesi bekleniyor.
SLOVAKYA'DA OYNANACAK
Beşiktaş-Gyirmot maçı, Slovakya'da kamp yapılan bölgede yer alan Slovakya Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, yurt dışı kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi ritim kazanmayı hedefliyor.
Beşiktaş-Gyirmot hazırlık maçı için resmi bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Karşılaşma herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform üzerinden canlı yayınlanmayacak.
Mücadelenin, kulüp tarafından paylaşılacak anlık bilgilerle takip edilmesi bekleniyor.
MAÇ 2 TEMMUZ'DA OYNANACAK
Beşiktaş ile Gyirmot arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, sezon öncesi hazırlık programı kapsamında bu maçla form durumunu test edecek.
SAAT 18.00'DE BAŞLAYACAK
Hazırlık mücadelesinin saat 18.00'de başlaması planlanıyor. Teknik ekibin karşılaşmada farklı oyuncu denemeleri yapması ve kadro rotasyonuna gitmesi bekleniyor.
SLOVAKYA'DA OYNANACAK
Beşiktaş-Gyirmot maçı, Slovakya'da kamp yapılan bölgede yer alan Slovakya Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, yurt dışı kampı kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarıyla yeni sezon öncesi ritim kazanmayı hedefliyor.