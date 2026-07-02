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Beşiktaş'ta kaleye iki alternatif aday

Beşiktaş'ın, Alexander Nübel transferinde olası pürüzlere karşı alternatif kaleci adaylarını belirlediği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Maduka Okoye ve Vanja Milinkovic-Savic'i transfer listesine aldığı aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 09:43
Haber: Takvim
Beşiktaş'ta kaleye iki alternatif aday
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kaleci transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih forması giyen Alexander Nübel ile büyük ölçüde el sıkıştığı ancak Alman kulübüyle pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NÜBEL İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş yönetiminin, 1 numara transferinde öncelikli hedef olarak Alexander Nübel'i belirlediği aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Bayern Münih ile yürütülen görüşmelerde sonuç almaya çalıştığı kaydedildi.

SERIE A'DAN İKİ ADAY

Nicola Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Nübel transferinde yaşanabilecek olası pürüzlere karşı alternatiflerini de hazırladı.

Siyah-beyazlıların, Udinese forması giyen Maduka Okoye ve Napoli'nin Sırp kalecisi Vanja Milinkovic-Savic'i geniş transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü.

İLK TEMASLAR KURULDU

Beşiktaşlı kurmayların, iki kalecinin de temsilcileriyle ilk temasları kurduğu belirtildi. Görüşmelerde oyuncuların güncel sözleşme şartları ve beklentileri hakkında bilgi alındığı ifade edildi.

KARAR NÜBEL GÖRÜŞMELERİNE BAĞLI

Beşiktaş'ın, Alexander Nübel transferinde Bayern Münih ile anlaşma sağlayamaması halinde Okoye veya Milinkovic-Savic için resmi girişimlere başlayabileceği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin kaleci transferinde süreci kısa sürede netleştirmek istediği kaydedildi.

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