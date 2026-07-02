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Belçika'dan müthiş geri dönüş: Senegal'i uzatmalarda geçti

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika, Senegal'i uzatmalarda 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Senegal karşısında 2-0 geriye düşen Belçika, Lukaku ve Tielemans'ın golleriyle geri döndü.

calendar 02 Temmuz 2026 01:50 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 01:58
Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Belçika'dan müthiş geri dönüş: Senegal'i uzatmalarda geçti
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede Belçika, uzatmalarda bulduğu golle Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SENEGAL İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Senegal, 24. dakikada Diarra Mouhamadou'nun golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti.

Yüksek sıcaklık nedeniyle 30. dakikada su molası verildi.

38' dakikada Sadio Mane'nin şutunda Belçika kalesi büyük tehlike yaşarken, 45. dakikada Maxime De Cuyper'in etkili vuruşunda Senegal kalecisi gole izin vermedi.

İlk yarı Senegal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SENEGAL FARKI İKİYE ÇIKARDI

Belçika'da ikinci yarının başında Charles De Ketelaere oyundan çıkarken Romelu Lukaku sahaya dahil oldu. Senegal, 51. dakikada farkı ikiye çıkardı. Moussa Niakhaté'nin asistinde Ismaila Sarr topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

BELÇİKA 3 DAKİKADA DÖNDÜ

Belçika, 86. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle farkı 1'e indirdi.

Sağ kanattan çizgiye inen Thomas Meunier, ceza sahasında Lukaku'yu gördü. Tecrübeli golcü yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Belçika, 89. dakikada Youri Tielemans ile beraberliği yakaladı.

Leandro Trossard'ın ceza alanına havalandırdığı topa kafayla vuran Tielemans, skoru 2-2'ye getirdi.

TURU GETİREN GOL UZATMADA GELDİ

Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

119' dakikada Tielemans'a yapılan müdahale sonrası hakem VAR monitörüne çağrıldı. İncelemenin ardından 121. dakikada Belçika lehine penaltı kararı verildi.

Penaltıda topun başına geçen Tielemans, 124. dakikada fileleri havalandırarak Belçika'yı 3-2 öne geçirdi.

BELÇİKA SON 16 TURUNDA

Uzatmalarda üstünlüğü yakalayan Belçika, Senegal'i 3-2 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.

İLK 11'LER

Belçika mücadeleye Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans, Vanaken, De Bruyne, Doku, Trossard ve De Ketelaere ilk 11'iyle başladı.

Senegal ise karşılaşmaya Diaw, Diatta, Pathé Ciss, Niakhate, Jakobs, Diarra, Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane ve Sarr ilk 11'iyle çıktı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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