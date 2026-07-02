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İsmail Kartal'ın prensi Andre!

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe yönetimine sunduğu listede ilk sırada yer alan 20 yaşındaki sambacı Andre, oyun kurma ve pas trafiğini yönlendirme özellikleriyle dikkat çekiyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 09:54
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın prensi Andre!
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Santrfor ve kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Corinthians'ın 20 yaşındaki orta sahası Andre'yi de yakın takibe aldı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği listede ilk sırada yer alan genç sambacı yüksek maliyetli N'Golo Kante ve Fred'in yerine düşünülüyor.

Andre'nin 10+4 yabancı kuralına uygun olması sarı-lacivertlilerin elini de rahatlatacak.

CORINTHIANS, MALİ KRİZLE BOĞUŞUYOR

Menajerler aracılığıyla Andre ile ilk temas kuruldu, prensip anlaşmasına varıldı.

Kısa süre içinde Brezilya ekibine resmi teklif yapılacağı öğrenildi. Mali krizle boğuşan Corinthians, FIFA nezdindeki transfer yasağını kaldırmak ve geciken maaş ödemelerini çözmek için bu satışa sıcak bakıyor.

Genç orta saha, oyun kurma becerisinin yanında 1.83'lük boyuyla da iyi bir fiziğe sahip.

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