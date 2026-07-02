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Fenerbahçe'nin +4 için güçlü üçlüsü

Fenerbahçe, TFF'nin 10 + 4 kuralına uygun Archie Brown, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif'in performanslarına güveniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 10:14
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin +4 için güçlü üçlüsü
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Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında 10+4 yabancı kuralına uygun üç isim öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Archie Brown, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, geçen yılki performanslarıyla teknik heyete güven veriyor.

Brown 25 maçta 5 gol, 6 asistle sol bekte fark yaratırken, Nene 11 gol ve 6 asistle hücum gücünü kanıtladı. Cherif ise kısa sürede 3 gol, 1 asistle umut verdi.

Kamp dönemindeki form grafikleriyle bu üçlü hem kural avantajı hem de sahadaki katkılarıyla sarı-lacivertlilerin en güçlü kozları arasında gösteriliyor.

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