Fenerbahçe'nin +4 için güçlü üçlüsü

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında 10+4 yabancı kuralına uygun üç isim öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Archie Brown, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, geçen yılki performanslarıyla teknik heyete güven veriyor.
Brown 25 maçta 5 gol, 6 asistle sol bekte fark yaratırken, Nene 11 gol ve 6 asistle hücum gücünü kanıtladı. Cherif ise kısa sürede 3 gol, 1 asistle umut verdi.
Kamp dönemindeki form grafikleriyle bu üçlü hem kural avantajı hem de sahadaki katkılarıyla sarı-lacivertlilerin en güçlü kozları arasında gösteriliyor.
Brown 25 maçta 5 gol, 6 asistle sol bekte fark yaratırken, Nene 11 gol ve 6 asistle hücum gücünü kanıtladı. Cherif ise kısa sürede 3 gol, 1 asistle umut verdi.
Kamp dönemindeki form grafikleriyle bu üçlü hem kural avantajı hem de sahadaki katkılarıyla sarı-lacivertlilerin en güçlü kozları arasında gösteriliyor.