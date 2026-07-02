İngiltere maçı sonrası Sebastien Desabre'ye acı haber
Demokratik Kongo Teknik Direktörü Sebastien Desabre, İngiltere maçının ardından aldığı babasının vefat haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın basın sorumlusu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu açıklamanın ardından büyük üzüntü yaşayan Fransız teknik adam, basın toplantısını tamamlamadan salondan ayrıldı.
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|Türkiye
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|Kanada
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|Bosna Hersek
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|Katar
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|Brezilya
|3
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|2
|Fas
|3
|2
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|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
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|-3
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|4
|Haiti
|3
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|8
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|1
|Almanya
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|2
|Fildişi Sahili
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|6
|3
|Ekvador
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|4
|Curacao
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|Av.
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|1
|Hollanda
|3
|2
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|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
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|7
|3
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|5
|3
|İsveç
|3
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|7
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|4
|4
|Tunus
|3
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|3
|2
|12
|-10
|0
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|Takımlar
|O
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|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
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|1
|2
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|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
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|1
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|3
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|5
|3
|İran
|3
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|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
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|4
|10
|-6
|1
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|Takımlar
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|M
|A
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|Av.
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|1
|İspanya
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|Cape Verde
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|3
|Uruguay
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|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
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|1
|5
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|S
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|A
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|Av.
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|Fransa
|3
|3
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|0
|10
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|Norveç
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|Senegal
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|6
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|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
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|8
|1
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|9
|2
|Avusturya
|3
|1
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|1
|6
|6
|0
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|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
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|Ürdün
|3
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|0
|3
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|8
|-5
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|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
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|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
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