01 Temmuz
İngiltere-Kongo D. Cumhuriyeti
2-1
01 Temmuz
Belçika-Senegal
3-2UZS
02 Temmuz
ABD-Bosna Hersek
2-0
01 Temmuz
Austria Lustenau-Young Boys
0-0
01 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Dynamo Makhachkala
2-0

Anthony Musaba imzayı atmak üzere

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den sağ kanat Musaba'nın transferinde önemli bir mesafe kat etti. İmzanın an meselesi olduğu öğrenildi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 08:58
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Anthony Musaba imzayı atmak üzere
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Zakaria Arossi ve Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor hücum hattına da net takviyeler yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Atmacalar, Fenerbahçe'nin Kongo asıllı Hollandalı yıldızı Anthony Musaba'nın transferinde önemli bir mesafe kat etti.

Geçen sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist üreten Musaba, sarı-lacivertlilerde ise 23 maçta 2 kez ağları sarstı ve 6 gol pası verdi. 25 yaşındaki yıldızın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.