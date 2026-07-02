Beşiktaş'a Arjantinli stoper önerisi!

Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine, Brezilya Ligi ekiplerinden Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'nun geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENAJERLER ÖNERDİ
24 yaşındaki Arjantinli stoperin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine teklif edildiği aktarıldı. Savunma rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bu öneriyi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
SON KARAR ITALIANO'NUN
Santiago Ramos Mingo'nun transferi konusunda nihai kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek.
Beşiktaşlı kurmayların, İtalyan teknik adamın oyuncu hakkında hazırlayacağı teknik rapora göre resmi adım atıp atmayacağını netleştireceği ifade edildi.
24 yaşındaki Arjantinli stoperin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine teklif edildiği aktarıldı. Savunma rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bu öneriyi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.
SON KARAR ITALIANO'NUN
Santiago Ramos Mingo'nun transferi konusunda nihai kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek.
Beşiktaşlı kurmayların, İtalyan teknik adamın oyuncu hakkında hazırlayacağı teknik rapora göre resmi adım atıp atmayacağını netleştireceği ifade edildi.