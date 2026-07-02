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Beşiktaş'a Arjantinli stoper önerisi!

Beşiktaş'a, Bahia forması giyen Arjantinli stoper Santiago Ramos Mingo'nun önerildiği belirtildi. Siyah-beyazlılarda oyuncuyla ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vereceği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 10:02
Haber: Takvim
Beşiktaş'a Arjantinli stoper önerisi!
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Beşiktaş, yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemine, Brezilya Ligi ekiplerinden Bahia'da forma giyen Santiago Ramos Mingo'nun geldiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENAJERLER ÖNERDİ

24 yaşındaki Arjantinli stoperin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine teklif edildiği aktarıldı. Savunma rotasyonunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, bu öneriyi değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

SON KARAR ITALIANO'NUN

Santiago Ramos Mingo'nun transferi konusunda nihai kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek.

Beşiktaşlı kurmayların, İtalyan teknik adamın oyuncu hakkında hazırlayacağı teknik rapora göre resmi adım atıp atmayacağını netleştireceği ifade edildi.

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