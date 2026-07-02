Beşiktaş'a, Felix Uduokhai için gelen teklif!

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman kulüplerinin ilgisini çekmeye devam eden 28 yaşındaki stoper için Bundesliga'dan bir kulübün siyah-beyazlı yönetimle temasa geçtiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BUNDESLIGA'DAN TEKLİF
Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak isteyen Alman temsilcisinin, Beşiktaş'a 2 milyon euroluk sözlü teklif ilettiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin ise bu teklifi yeterli bulmadığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaşlı kurmayların, Uduokhai için gelen 2 milyon euroluk öneriyi kabul etmediği belirtildi.
Alman savunmacıya Bundesliga'dan ilginin sürdüğü ifade edilirken, siyah-beyazlıların oyuncuyla ilgili daha yüksek seviyede bir teklif bekleyebileceği aktarıldı.
Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak isteyen Alman temsilcisinin, Beşiktaş'a 2 milyon euroluk sözlü teklif ilettiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı yönetimin ise bu teklifi yeterli bulmadığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaşlı kurmayların, Uduokhai için gelen 2 milyon euroluk öneriyi kabul etmediği belirtildi.
Alman savunmacıya Bundesliga'dan ilginin sürdüğü ifade edilirken, siyah-beyazlıların oyuncuyla ilgili daha yüksek seviyede bir teklif bekleyebileceği aktarıldı.