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Beşiktaş'a, Felix Uduokhai için gelen teklif!

Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai'ye Bundesliga'dan yeni bir teklif geldiği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, 2 milyon euroluk sözlü teklifi yetersiz bularak kabul etmediği aktarıldı.

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calendar 02 Temmuz 2026 07:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'a, Felix Uduokhai için gelen teklif!
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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman kulüplerinin ilgisini çekmeye devam eden 28 yaşındaki stoper için Bundesliga'dan bir kulübün siyah-beyazlı yönetimle temasa geçtiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BUNDESLIGA'DAN TEKLİF

Felix Uduokhai'yi kadrosuna katmak isteyen Alman temsilcisinin, Beşiktaş'a 2 milyon euroluk sözlü teklif ilettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin ise bu teklifi yeterli bulmadığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ GERİ ÇEVİRDİ

Beşiktaşlı kurmayların, Uduokhai için gelen 2 milyon euroluk öneriyi kabul etmediği belirtildi.

Alman savunmacıya Bundesliga'dan ilginin sürdüğü ifade edilirken, siyah-beyazlıların oyuncuyla ilgili daha yüksek seviyede bir teklif bekleyebileceği aktarıldı.

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