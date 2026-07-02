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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar hayatını kaybetti

Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu. Filistin Futbol Federasyonu ve El Club Deportivo Palestino, 32 yaşındaki kaleci için açıklama yaptı.

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calendar 02 Temmuz 2026 09:32
Haber: AA
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar hayatını kaybetti
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Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Filistin Futbol Federasyonu, Khadamat Khan Younis forması giyen kalecinin ölümüyle ilgili açıklama yayımladı.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

PALESTINO'DAN TAZİYE MESAJI

Şili futbol ligi ekiplerinden El Club Deportivo Palestino da Salim Al-Ashqar'ın hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "32 yaşındaki Filistinli kaleci Al-Ashqar'ın trajik ölümü için derin bir yas tutuyoruz. İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Böyle olayların devam etmesi bizi çok üzüyor. Adalet ve barış talep ediyoruz." denildi.

Filistinli kalecinin ölümü, futbol camiasında üzüntüyle karşılandı.

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