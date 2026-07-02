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Tonali, Tottenham yolunda!

Tottenham, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'nin transferi için anlaşma sağladığı öne sürüldü. İtalyan orta saha, kulüp tarihinin en pahalı transferi olmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 01:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tonali, Tottenham yolunda!
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tottenham ile Newcastle United, Sandro Tonali'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Tarafların tüm detaylarda el sıkıştığı ve İtalyan futbolcunun kısa süre içinde uzun süreli sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇECEK

Haberde, Tonali için ödenecek bonservis bedelinin Tottenham'ın kısa süre önce Mateus Fernandes için ödediği 85 milyon sterlini (yaklaşık 100 milyon euro) aşacağı aktarıldı. Böylece 25 yaşındaki yıldız, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak.

GERİDE KALAN SEZON

Sandro Tonali, geçtiğimiz sezon Newcastle United formasıyla 53 resmi maçta 3 gol ve 6 asist üretti. Deneyimli orta saha, Premier Lig'de ise 35 karşılaşmada 2 asistlik katkı sağladı.

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