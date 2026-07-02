76ers, Jaylen Brown'ı kadrosuna kattı!

Philadelphia 76ers, Boston Celtics'in yıldız oyuncusu Jaylen Brown'ı, Paul George, iki birinci tur ve iki ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anlaşma kapsamında Philadelphia, 2028 birinci tur draft hakkını Boston'a gönderdi. Söz konusu seçim hakkı, belirli şartların gerçekleşmesi halinde Celtics lehine daha avantajlı bir draft hakkı takasına dönüşebilecek. Sixers ayrıca 2031 yılı korumasız birinci tur draft hakkını da Boston'a verdi.
Takasa ek olarak Philadelphia, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks arasında en avantajlı olan 2028 ikinci tur draft hakkını ile Washington Wizards, Portland Trail Blazers ve Phoenix Suns arasındaki en avantajlı 2030 ikinci tur draft hakkını da Celtics'e gönderdi.
Celtics'in, geçtiğimiz hafta boyunca Brown için uygun bir takas senaryosu oluşturabilmek adına NBA genelinde temaslarda bulunduğu belirtildi. Boston yönetiminin daha önce Brown'ı, Giannis Antetokounmpo karşılığında Milwaukee Bucks'a gönderme girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığı ifade edildi.
Öte yandan ESPN'den Shams Charania, Brown ile ilgili takas görüşmelerine dair ilk bilgiyi çarşamba günü erken saatlerde aldığını duyurdu.
Brown, 2025-26 sezonunda 71 maçta forma giyerken 34.4 dakika, 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un yokluğunda ve Kristaps Porzingis ile Jrue Holiday'in takımdan ayrılmasının ardından Celtics'i beklentilerin aksine 56 galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kapsamında 2026-27 sezonunda 57 milyon dolar, 2027-28 sezonunda 61 milyon dolar ve 2028-29 sezonunda ise 64.9 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Brown ayrıca, uygunluk şartlarını sağlamasının ardından 2 yıl ve 141.8 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalayabilecek.
Philadelphia'dan ayrılan Paul George ise geride kalan sezonda 37 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu 30.7 dakikada 17.3 sayı, 5.3 ribaund, 3.6 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %39.2 isabet oranıyla oynadı.
George'un sözleşmesine göre 2026-27 sezonunda 54.1 milyon dolar kazanacağı, 2027-28 sezonu için ise 56.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olduğu aktarıldı.
Bu takasın ardından Philadelphia 76ers'ın yeni sezona Tyrese Maxey, Joel Embiid, VJ Edgecombe ve Jaylen Brown çekirdeğiyle girmesi bekleniyor. Sixers ayrıca salı günü serbest oyuncu piyasasında Dean Wade ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti.
Takasa ek olarak Philadelphia, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder ve Milwaukee Bucks arasında en avantajlı olan 2028 ikinci tur draft hakkını ile Washington Wizards, Portland Trail Blazers ve Phoenix Suns arasındaki en avantajlı 2030 ikinci tur draft hakkını da Celtics'e gönderdi.
Celtics'in, geçtiğimiz hafta boyunca Brown için uygun bir takas senaryosu oluşturabilmek adına NBA genelinde temaslarda bulunduğu belirtildi. Boston yönetiminin daha önce Brown'ı, Giannis Antetokounmpo karşılığında Milwaukee Bucks'a gönderme girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığı ifade edildi.
Öte yandan ESPN'den Shams Charania, Brown ile ilgili takas görüşmelerine dair ilk bilgiyi çarşamba günü erken saatlerde aldığını duyurdu.
Brown, 2025-26 sezonunda 71 maçta forma giyerken 34.4 dakika, 28.7 sayı, 6.9 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu, Jayson Tatum'un yokluğunda ve Kristaps Porzingis ile Jrue Holiday'in takımdan ayrılmasının ardından Celtics'i beklentilerin aksine 56 galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi kapsamında 2026-27 sezonunda 57 milyon dolar, 2027-28 sezonunda 61 milyon dolar ve 2028-29 sezonunda ise 64.9 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Brown ayrıca, uygunluk şartlarını sağlamasının ardından 2 yıl ve 141.8 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat uzatma anlaşması imzalayabilecek.
Philadelphia'dan ayrılan Paul George ise geride kalan sezonda 37 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu 30.7 dakikada 17.3 sayı, 5.3 ribaund, 3.6 asist ve 1.7 top çalma ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %39.2 isabet oranıyla oynadı.
George'un sözleşmesine göre 2026-27 sezonunda 54.1 milyon dolar kazanacağı, 2027-28 sezonu için ise 56.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip olduğu aktarıldı.
Bu takasın ardından Philadelphia 76ers'ın yeni sezona Tyrese Maxey, Joel Embiid, VJ Edgecombe ve Jaylen Brown çekirdeğiyle girmesi bekleniyor. Sixers ayrıca salı günü serbest oyuncu piyasasında Dean Wade ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirmişti.