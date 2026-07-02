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Garcia'dan geri dönüş yorumu: İnandıysanız her şey mümkün

Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Senegal karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Garcia, futbolda inanıldığında her şeyin mümkün olduğunu söylerken, Senegal'in 2-0'lık skoru korumaya çalışmasının hata olduğunu belirtti.

calendar 02 Temmuz 2026 03:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: aabsport
SPORX AI BAKIŞI
Garcia'dan geri dönüş yorumu: İnandıysanız her şey mümkün
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Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia, Senegal karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından konuştu.Belçika, 86. dakikada 2-0 geride olduğu mücadelede geri dönerek maçı uzatmalara taşıdı.

Belçika, uzatmalarda Youri Tielemans'ın penaltı golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İNANIRSANIZ HER ŞEY MÜMKÜNDÜR"

Rudi Garcia, takımının gösterdiği geri dönüşe dikkat çekti.

Garcia, "Futbolda, inanırsanız her şey mümkündür. Bu takımın gücünün yedek kulübesinde olduğunu zaten söylemiştim. On bir oyuncuyla sonuç elde edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"SENEGAL BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Belçika Teknik Direktörü, Senegal'in maçın son bölümünde skoru korumaya çalıştığını söyledi.

Garcia, "Maçın sonlarına doğru rakip takım konsantrasyonunu kaybetti. 2-0'lık üstünlüğü korumak istediler ki bence bu büyük bir hataydı. Bu bize özgüven verdi." dedi.

"MAÇIN GİDİŞATI DEĞİŞTİ"

Garcia, Belçika'nın ilk golünden sonra karşılaşmanın yön değiştirdiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, "Çünkü skor 1-2 olunca maçın gidişatı değişti. Ondan sonra eşitliği sağladık ve sonunda hak ettiğimiz penaltıyı gole çevirmemiz iyi oldu." açıklamasını yaptı.

Belçika, Senegal karşısında aldığı bu galibiyetle Dünya Kupası'nda yoluna devam etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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