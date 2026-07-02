Galatasaray'da Marmoush için formül bulundu!

Victor Osimhen'in arkasına golcü takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken gündemine yıldız bir ismi aldı. Transferde sarı kırmızılılar dev rakiplerle karşı karşıya kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OMAR MARMOUSH
Galatasaray'ın renklerine bağlamayı planladığı Omar Marmoush, Avrupalı birçok kulübün yakın takibinde bulunuyor.
2 DEV DEVREYE GİRDİ
Manchester City'nin Mısırlı santrforu için Barcelona ve Tottenham'ın da devrede olduğu öğrenildi. Her iki kulübün de 27 yaşındaki yıldız ismi kiralamaya çalıştığı ifade edildi.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray'ın bu noktada iki rakibine göre avantajlı olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Barcelona ve Tottenham'dan farklı olarak Marmoush için Manchester City'ye kiralama artı satın alma koşulu içeren bir teklif yapacağı vurgulandı.
KURMAYLAR BİR ARAYA GELDİ
Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk dün bir araya gelerek transfer konusunu masaya yatırdılar.
Sarı-kırmızılılarda bu zirve sonrası çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
Galatasaray'ın renklerine bağlamayı planladığı Omar Marmoush, Avrupalı birçok kulübün yakın takibinde bulunuyor.
2 DEV DEVREYE GİRDİ
Manchester City'nin Mısırlı santrforu için Barcelona ve Tottenham'ın da devrede olduğu öğrenildi. Her iki kulübün de 27 yaşındaki yıldız ismi kiralamaya çalıştığı ifade edildi.
GALATASARAY'IN PLANI
Galatasaray'ın bu noktada iki rakibine göre avantajlı olduğu aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Barcelona ve Tottenham'dan farklı olarak Marmoush için Manchester City'ye kiralama artı satın alma koşulu içeren bir teklif yapacağı vurgulandı.
KURMAYLAR BİR ARAYA GELDİ
Öte yandan sarı-kırmızılı takımda Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk dün bir araya gelerek transfer konusunu masaya yatırdılar.
Sarı-kırmızılılarda bu zirve sonrası çalışmaların hız kazanması bekleniyor.