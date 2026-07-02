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Chelsea'de yetişti, Göztepe'ye transfer oldu!

Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi hücum hattına İngiltere'den takviye yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 14:51 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 14:52
Haber: Sporx.com
Chelsea'de yetişti, Göztepe'ye transfer oldu!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadrosunu Alex Matos ile güçlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüp, Sheffield United forması giyen ve Chelsea altyapısından yetişen 21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'u, 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Transfer, Göztepe ile Sheffield United ve oyuncu arasında varılan anlaşmanın ardından resmiyet kazandı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır."

CHELSEA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbol eğitimini Norwich City'nin ardından Chelsea akademisinde sürdüren Alex Matos, kariyerinde Huddersfield Town ve Oxford United'da kiralık olarak forma giydi. Geçtiğimiz sezon ise Sheffield United kadrosunda yer alan genç futbolcu, İngiltere U20 Milli Takımı'nda da görev yaptı.

Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Alex Matos'tan hücum hattında önemli katkı almayı hedefliyor.

 

 

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