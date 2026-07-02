02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
18:00
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
19:00

Galatasaray'dan stopere sürpriz aday!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı alternatif arayışları sürüyor. Van Dijk ve Kim Min Jae'nin ardından Rangers'ın Nijeryalı stoperi Emmanuel Fernandez listeye eklendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 14:10
Haber: Sabah
Galatasaray'dan stopere sürpriz aday!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Stoper transferine öncelik veren Galatasaray, sürpriz bir ismi alternatif listesine ekledi. Rangers'ta forma giyen Emmanuel Fernandez'in takip edildiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Virgil Van Dijk ve Kim Min Jae gibi isimleri listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, son olarak Fernandez'i de radarına aldı.

Geçtiğimiz sezon İskoç temsilcisi Rangers'ta son derece başarılı bir sezon geçiren ve 37 resmi maçta 5 golü bulunan 24 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı.

20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Nijeryalı stoper için menajerler aracılığıyla iletişime geçildiği kaydedildi. Bilhassa Almanya'dan Leverkusen ile Borussia Dortmund'un takipte olduğu kaydedildi.

Cimbom'un golcüsü Victor Osimhen'in de Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fernandez için olumlu bilgiler verdiği öğrenildi.

Hem sağ hem sol stoper oynayabilen Nijeryalı yıldız, sağ bek mevkiinde de görev yapabiliyor.

İskoç kulübünün bonservis bedeli için 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

HAVA TOPLARINA HAKİM

Emmanuel Fernandez, stoperde hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.

1.98 boyundaki Nijeryalı defans oyuncusu, hem savunmada hem de hücumda hava topu mücadelelerinde ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki genç stoper özellikle hücuma çıktığında attığı kafa golleriyle göze çarpıyor.

VICTOR OSIMHEN'DEN REFERANS

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen'le Nijeryalı Milli Takımı'nda oynayan Emmanuel Fernandez transfere sıcak bakıyor. Osimhen'le Galatasaray'da buluşmaya istekli olan 24 yaşındaki futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde sorun çıkarmayacağı ve teklife 'evet' diyeceği bildirildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.