Galatasaray'dan stopere sürpriz aday!

Stoper transferine öncelik veren Galatasaray, sürpriz bir ismi alternatif listesine ekledi. Rangers'ta forma giyen Emmanuel Fernandez'in takip edildiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Virgil Van Dijk ve Kim Min Jae gibi isimleri listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, son olarak Fernandez'i de radarına aldı.
Geçtiğimiz sezon İskoç temsilcisi Rangers'ta son derece başarılı bir sezon geçiren ve 37 resmi maçta 5 golü bulunan 24 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Nijeryalı stoper için menajerler aracılığıyla iletişime geçildiği kaydedildi. Bilhassa Almanya'dan Leverkusen ile Borussia Dortmund'un takipte olduğu kaydedildi.
Cimbom'un golcüsü Victor Osimhen'in de Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fernandez için olumlu bilgiler verdiği öğrenildi.
Hem sağ hem sol stoper oynayabilen Nijeryalı yıldız, sağ bek mevkiinde de görev yapabiliyor.
İskoç kulübünün bonservis bedeli için 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Emmanuel Fernandez, stoperde hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
1.98 boyundaki Nijeryalı defans oyuncusu, hem savunmada hem de hücumda hava topu mücadelelerinde ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki genç stoper özellikle hücuma çıktığında attığı kafa golleriyle göze çarpıyor.
VICTOR OSIMHEN'DEN REFERANS
Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen'le Nijeryalı Milli Takımı'nda oynayan Emmanuel Fernandez transfere sıcak bakıyor. Osimhen'le Galatasaray'da buluşmaya istekli olan 24 yaşındaki futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde sorun çıkarmayacağı ve teklife 'evet' diyeceği bildirildi.
Geçtiğimiz sezon İskoç temsilcisi Rangers'ta son derece başarılı bir sezon geçiren ve 37 resmi maçta 5 golü bulunan 24 yaşındaki oyuncu için temaslar başladı.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Nijeryalı stoper için menajerler aracılığıyla iletişime geçildiği kaydedildi. Bilhassa Almanya'dan Leverkusen ile Borussia Dortmund'un takipte olduğu kaydedildi.
Cimbom'un golcüsü Victor Osimhen'in de Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Fernandez için olumlu bilgiler verdiği öğrenildi.
Hem sağ hem sol stoper oynayabilen Nijeryalı yıldız, sağ bek mevkiinde de görev yapabiliyor.
İskoç kulübünün bonservis bedeli için 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
HAVA TOPLARINA HAKİM
Emmanuel Fernandez, stoperde hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor.
1.98 boyundaki Nijeryalı defans oyuncusu, hem savunmada hem de hücumda hava topu mücadelelerinde ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki genç stoper özellikle hücuma çıktığında attığı kafa golleriyle göze çarpıyor.
VICTOR OSIMHEN'DEN REFERANS
Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Victor Osimhen'le Nijeryalı Milli Takımı'nda oynayan Emmanuel Fernandez transfere sıcak bakıyor. Osimhen'le Galatasaray'da buluşmaya istekli olan 24 yaşındaki futbolcunun kulüplerin anlaşması halinde sorun çıkarmayacağı ve teklife 'evet' diyeceği bildirildi.