Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Chris Horton'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İzmir ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Chris Horton. Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8,6 sayı ve 6,1 ribaunt, EuroCup'ta ise 8,4 sayı ve 7,1 ribaunt ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun forvet Chris Horton, hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Aliağa'ya Amerikalı forvet: Chris Horton
Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Horton'u kadrosuna kattı.
SPORX AI BAKIŞI
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Kassoum Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
-
9
Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz!
-
8
Guirassy'de sıcak saatler!
-
7
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber: Greenwood'a Atletico kancası!
-
6
Real Madrid çıldırdı: 213 milyon Euro!
-
5
İsmail Kartal'ın prensi Andre!
-
4
Paraguay'ın yıldızı Julio Enciso, performansıyla Okan Buruk'u büyüledi
-
3
Fenerbahçe'de yeni rota Zeze ve Mawissa
-
2
Anthony Musaba imzayı atmak üzere
-
1
Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!
- 15:56 Orhan Okulu'nun hedefi, Kırkpınar'da altın kemer
- 15:53 Lionel Messi gülme krizine girdi! İşte yaşanan olay!
- 15:51 Hull City'den kaleci transferi: Jack Butland
- 15:47 Göztepe ve Muğlaspor işbirliği yapmaya hazırlanıyor
- 15:38 NBA'de şu ana kadar gerçekleşen tüm hamleler
- 15:31 Beşiktaş'ta büyük operasyon: En az 8 transfer
- 15:26 Ja Morant'ten Trail Blazers'a iddialı mesaj: "En iyi halimi göreceksiniz"
- 15:26 Victor Oladipo'dan NBA'e dönüş çağrısı: "Hâlâ verecek çok şeyim var"
- 15:07 Vitor Pereira, 2 dakika kala gönderildi
- 15:00 Aliağa'ya Amerikalı forvet: Chris Horton
- 14:56 Amasya'da hem başkan hem antrenör hem malzemeci
- 14:53 Amed Sportif'in transfer için gözü Dünya Kupası'nda
- 14:51 Başpehlivanlar, emeklerinin karşılığını Kırkpınar çayırında almak istiyor
- 14:51 Chelsea'de yetişti, Göztepe'ye transfer oldu!
- 14:47 Kırkpınar'da son yıllarda altın kemerin adresi Antalya
- 14:45 Beşiktaş'ta Lorenzo Pellegrini sesleri!
- 14:43 Göztepe'den İsmail Köybaşı'na teşekkür mesajı
- 14:24 Kırkpınar'da Kara ve Gürbüz'ün 'altın kemer' heyecanı
- 14:16 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlayacak
- 14:11 Zeynep Sönmez'den Filistin'e özel destek
- 14:10 Galatasaray'dan stopere sürpriz aday!
- 14:05 2026 Dünya Kupası'nda taraftarlardan Filistin'e destek
- 13:59 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
- 13:53 Galatasaray'da Marmoush için formül bulundu!
- 13:42 Galatasaray için Kevin de Bruyne iddiası!
- 13:27 Galatasaray'da yeniden Noa Lang sesleri!
- 13:22 Guirassy'de sıcak saatler!
- 13:16 Fenerbahçe'den ayrılan Devon Hall, Milano'ya gitti
- 13:08 Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe Basel'e kiralandı!
- 12:41 Galatasaray'dan Amiri sürprizi!
- 12:38 Spurs, Tobias Harris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- 12:37 Celtics, Mitchell Robinson ve Mike Conley Jr.'ı kadrosuna kattı
- 12:36 Magic, Jonathan Isaac ile yeniden anlaştı
- 12:35 Pacers, Kelly Oubre Jr. ile anlaştı
- 12:34 Timberwolves ve Nuggets, LeBron James için devrede
- 12:25 Los Angeles Lakers'tan 4 takviye birden!
- 12:03 Mauro Icardi'nin menajerinden açıklama!
- 11:44 12 Dev Adam, 5'te 5 için Bosna'da
- 11:20 Dorgeles Nene'ye Rusya'dan iki teklif
- 11:18 Paraguay'ın yıldızı Julio Enciso, performansıyla Okan Buruk'u büyüledi
- 11:07 Galatasaray'ın transferde yol haritası
- 11:03 Kulüpler vazgeçmedi; 10+4'e yine itiraz!
- 10:48 Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!
- 10:18 Galatasaray'da düşünülmeyen Halil'e talip çıktı!
- 10:14 Fenerbahçe'nin +4 için güçlü üçlüsü
- 10:13 Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim
- 10:02 Beşiktaş'a Arjantinli stoper önerisi!
- 09:54 İsmail Kartal'ın prensi Andre!
- 09:43 76ers, Jaylen Brown'ı kadrosuna kattı!
- 09:43 Beşiktaş'ta kaleye iki alternatif aday
- 09:32 Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar hayatını kaybetti
- 09:17 Fenerbahçe'de Koç - Yıldırım polemiği
- 09:07 Beşiktaş-Gyirmot maçının yayın bilgisi belli oldu
- 08:58 Anthony Musaba imzayı atmak üzere
- 08:39 Beşiktaş'ta Trossard transferine menajer engeli
- 08:37 İngiltere maçı sonrası Sebastien Desabre'ye acı haber
- 08:34 Fenerbahçe'de yeni rota Zeze ve Mawissa
- 08:13 Mauro Icardi ile China Suarez ayrıldı
- 08:13 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu kamp kadrosuna alınmadı
- 07:20 Beşiktaş'a, Felix Uduokhai için gelen teklif!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL