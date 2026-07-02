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Aliağa'ya Amerikalı forvet: Chris Horton

Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Horton'u kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 15:00
Haber: AA
Aliağa'ya Amerikalı forvet: Chris Horton
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Chris Horton'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Chris Horton. Geçtiğimiz sezon Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8,6 sayı ve 6,1 ribaunt, EuroCup'ta ise 8,4 sayı ve 7,1 ribaunt ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun forvet Chris Horton, hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

 
 
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