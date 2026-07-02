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Spurs, Tobias Harris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Tecrübeli oyuncu Tobias Harris, San Antonio Spurs ile 2 yıl ve 31 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 12:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Spurs, Tobias Harris ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Tecrübeli oyuncu Tobias Harris, San Antonio Spurs ile 2 yıl ve 31 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Harris, geride kalan sezonda Detroit Pistons formasıyla çıktığı 63 maçta 27.7 dakikada 13.3 sayı, 5.1 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.

Serbest oyuncu döneminde forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Spurs, Harris'i Julian Champagnie'ye benzer özelliklere sahip önemli bir alternatif olarak görüyor.

San Antonio, Harris transferi için vergi mükellefi olmayan orta seviye istisnasını (non-taxpayer midlevel exception) kullanacak. Bu hamlenin ardından Spurs, NBA'in maaş sınırı kuralları gereği birinci apron (first apron) seviyesinde hard cap uygulamasına tabi olacak.

Öte yandan Detroit Pistons, Harris'in ayrılığı öncesinde boşluğu doldurmak amacıyla John Collins ile 3 yıl ve 51 milyon dolar değerinde sözleşme imzalamıştı.

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