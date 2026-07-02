Pacers, Kelly Oubre Jr. ile anlaştı

Indiana Pacers, serbest oyuncu Kelly Oubre Jr. ile yaklaşık 17 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Oubre, son üç sezonunu Philadelphia 76ers formasıyla geçirdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunda çıktığı 50 maçın 41'ine ilk beşte başlarken 14.1 sayı, 5.0 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.
Indiana Pacers, 2024-25 sezonunda ulaştığı NBA Finalleri'nin ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.
Takımın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın, Aşil tendon sakatlığı nedeniyle kaçırdığı sezonun ardından parkelere dönmesi beklenirken, Indiana şubat ayında da ilk beş pivotu olarak Ivica Zubac'ı kadrosuna katmıştı.
NBA'deki 12. sezonuna hazırlanan Oubre ise kariyeri boyunca 13.3 sayı, 4.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Indiana Pacers, 2024-25 sezonunda ulaştığı NBA Finalleri'nin ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.
Takımın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın, Aşil tendon sakatlığı nedeniyle kaçırdığı sezonun ardından parkelere dönmesi beklenirken, Indiana şubat ayında da ilk beş pivotu olarak Ivica Zubac'ı kadrosuna katmıştı.
NBA'deki 12. sezonuna hazırlanan Oubre ise kariyeri boyunca 13.3 sayı, 4.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.