02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00

Pacers, Kelly Oubre Jr. ile anlaştı

Indiana Pacers, serbest oyuncu Kelly Oubre Jr. ile yaklaşık 17 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Pacers, Kelly Oubre Jr. ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Indiana Pacers, serbest oyuncu Kelly Oubre Jr. ile yaklaşık 17 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Oubre, son üç sezonunu Philadelphia 76ers formasıyla geçirdi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, 2025-26 sezonunda çıktığı 50 maçın 41'ine ilk beşte başlarken 14.1 sayı, 5.0 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.

Indiana Pacers, 2024-25 sezonunda ulaştığı NBA Finalleri'nin ardından yeniden şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefliyor.

Takımın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton'ın, Aşil tendon sakatlığı nedeniyle kaçırdığı sezonun ardından parkelere dönmesi beklenirken, Indiana şubat ayında da ilk beş pivotu olarak Ivica Zubac'ı kadrosuna katmıştı.

NBA'deki 12. sezonuna hazırlanan Oubre ise kariyeri boyunca 13.3 sayı, 4.7 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.