Galatasaray için Kevin de Bruyne iddiası!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarla ilgili İtalya'dan önemli bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çizme basını, Galatasaray'ın; Kevin de Bruyne'yi transfer listesine eklediğini yazdı.
MERTENS FAKTÖRÜ
Teklif durumunda Napoli'den ayrılmayı düşünebileceği ifade edilen Belçikalı futbolcunun gidişine kulübünün de zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın resmi girişimde bulunması durumunda, görüşmelerde Dries Mertens'in de yer alacağı ifade edildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kevin de Bruyne'nin, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Napoli formasıyla 21 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol 4 asist üretti. Kevin de Bruyne, sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonda istediği süreyi bulamadı.
Tecrübeli oyuncu, milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Kevin de Bruyneli Belçika, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Geride kalan 4 maça da 11'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, 301 dakika sahada kaldı. Kevin de Bruyne, Yeni Zelanda maçında gol sevinci yaşadı.
MERTENS FAKTÖRÜ
Teklif durumunda Napoli'den ayrılmayı düşünebileceği ifade edilen Belçikalı futbolcunun gidişine kulübünün de zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın resmi girişimde bulunması durumunda, görüşmelerde Dries Mertens'in de yer alacağı ifade edildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kevin de Bruyne'nin, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Napoli formasıyla 21 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol 4 asist üretti. Kevin de Bruyne, sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonda istediği süreyi bulamadı.
Tecrübeli oyuncu, milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Kevin de Bruyneli Belçika, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Geride kalan 4 maça da 11'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, 301 dakika sahada kaldı. Kevin de Bruyne, Yeni Zelanda maçında gol sevinci yaşadı.