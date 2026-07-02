Haber Tarihi: 02 Temmuz 2026 13:31 -
Güncelleme Tarihi:
02 Temmuz 2026 13:31
Deniz Baysal Boşandı mı? Deniz Baysal ile Barış Yurtçu Ayrıldı mı?
Oyuncu Deniz Baysal ile eşi Barış Yurtçu'nun evliliğine ilişkin ortaya atılan iddialar magazin gündeminde geniş yer buldu. "Deniz Baysal boşandı mı?" ve "Deniz Baysal ile Barış Yurtçu ayrıldı mı?" soruları sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.
Şu ana kadar çiftin boşandığına dair resmi olarak doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
Deniz Baysal ve Barış Yurtçu boşanıyor mu?Son haftalarda magazin kulislerinde Deniz Baysal ile Barış Yurtçu'nun evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanma kararı aldıkları yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddialar taraflar tarafından resmi olarak doğrulanmadı.Çiftten açıklama geldi mi?Boşanma iddialarına ilişkin Deniz Baysal veya Barış Yurtçu cephesinden kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan haberlerin doğruluğu henüz kesinleşmiş değil.Deniz Baysal ve Barış Yurtçu ne zaman evlendi?Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu, uzun süreli birlikteliklerinin ardından 6 Eylül 2019 tarihinde evlendi. Çift, evlilikleri boyunca magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterildi.İddiaların kaynağı ne?
Boşanma söylentileri, çiftin uzun süredir birlikte görüntülenmemesi ve magazin kulislerinde yer alan iddiaların ardından gündeme geldi. Ancak resmi makamlar veya çift tarafından doğrulanmadığı için iddialar kesinlik taşımıyor.Sonuç: Deniz Baysal Boşandı mı?Hayır, Deniz Baysal'ın boşandığına dair resmi olarak doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Çift hakkında boşanma iddiaları gündemde olsa da taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler, Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun yapacağı olası açıklamalarla netlik kazanacak.
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