Beşiktaş'ta Lorenzo Pellegrini sesleri!

Beşiktaş, yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sol bek için Kassoum Ouattara'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta orta saha için ise flaş bir isim gündeme geldi.
Beşiktaş yönetimi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Lorenzo Pellegrini'yi radarına aldı.
PERFORMANSI
9 sezondur Roma formasını terleten İtalyan futbolcu, geçen sezonu ise 33 maçta 7 gol ve 4 asistle kapattı.
FARKLI ADAYLAR DA VAR
Siyah-beyazlıların orta alanı güçlendirmek için farklı adaylar üzerinde de çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş yönetimi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Lorenzo Pellegrini'yi radarına aldı.
PERFORMANSI
9 sezondur Roma formasını terleten İtalyan futbolcu, geçen sezonu ise 33 maçta 7 gol ve 4 asistle kapattı.
FARKLI ADAYLAR DA VAR
Siyah-beyazlıların orta alanı güçlendirmek için farklı adaylar üzerinde de çalışmaları sürüyor.