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Galatasaray'da yeniden Noa Lang sesleri!

Galatasaray'ın, Noa Lang'ı yeniden transfer gündemine aldığı ve Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Hollandalı futbolcunun sarı-kırmızılıların seçenekleri arasında yer alacağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeniden Noa Lang sesleri!
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Galatasaray, Noa Lang transferini yeniden gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tutto Mercato'nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'ın takımdan ayrılması halinde Hollandalı yıldızı transfer seçenekleri arasında değerlendirecek.

Haberde, Barış Alper Yılmaz'a Napoli, Roma ve Nottingham Forest'ın ilgi gösterdiği belirtilirken, Noa Lang'ın ise teknik direktör Massimiliano Allegri ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından geleceğine ilişkin kararını vereceği aktarıldı.

KİRALIK DÖNEMİ NASIL GEÇTİ?

Noa Lang, Napoli'de beklentilerin altında kaldığı dönemin ardından Türkiye'de yeniden çıkış yakaladı. Galatasaray formasıyla kiralık olarak geçirdiği süreçte istikrarlı bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu, istatistik olarak çok yüksek rakamlara ulaşamasa da sahadaki etkisiyle dikkat çekti.

Özellikle son bölgede daha etkili bir görüntü çizen Lang, bire birlerdeki başarısı, oyun içindeki hareketliliği ve hücuma kattığı dinamizmle teknik heyetin güvenini kazandı.

KARİYERİ

Kariyerinde Ajax, Twente, Club Brugge, PSV ve Napoli formalarını terleten 27 yaşındaki hücum oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da görev aldığı 19 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

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