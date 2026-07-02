02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00

Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den teklif alan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, sarı-lacivertli kurmaylardan transferine izin verilmesini talep etti. Premier Lig'de oynamayı hedefleyen tecrübeli oyuncu, anlaşmayı bekliyor

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 10:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Yeni sezon öncesi kadro yapılanması üzerinde çalışan Fenerbahçe yönetimine, takımın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan sürpriz bir talep geldi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon şubat ayında sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı 10 numaranın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den aldığı teklifi değerlendirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetime ayrılmak istediğini söyleyen Sambacı'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği öne sürüldü.

32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK

Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

Bu nedenle yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan Talisca'nın da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu ve Hull City'den gelecek resmi adımların takip edildiği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncuyu, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim, başkan Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.