Anderson Talisca, ayrılık için izin istedi!

Yeni sezon öncesi kadro yapılanması üzerinde çalışan Fenerbahçe yönetimine, takımın yıldız futbolcusu Anderson Talisca'dan sürpriz bir talep geldi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon şubat ayında sarı-lacivertli kulüp ile olan sözleşmesini 2 yıl uzatan Brezilyalı 10 numaranın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den aldığı teklifi değerlendirmeyi düşündüğü iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetime ayrılmak istediğini söyleyen Sambacı'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği öne sürüldü.
32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
Bu nedenle yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan Talisca'nın da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu ve Hull City'den gelecek resmi adımların takip edildiği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncuyu, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim, başkan Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yönetime ayrılmak istediğini söyleyen Sambacı'nın, Premier Lig'de mücadele etmeye hazırlanan İngiliz ekibiyle söz kestiği öne sürüldü.
32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu ancak kariyerine ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.
MAAŞ BÜTÇESİNDE YER AÇILACAK
Öte yandan Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları, yeni transferlere kaynak oluşturabilmek adına yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.
Bu nedenle yıllık net 7.5 milyon Euro kazanan Talisca'nın da maaş bütçesinde yer açılması hedeflenen isimler arasında bulunduğu ve Hull City'den gelecek resmi adımların takip edildiği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncuyu, Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye kazandıran isim, başkan Ali Koç döneminde yöneticilik yapan Acun Ilıcalı olmuştu.