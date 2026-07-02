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Galatasaray'dan Amiri sürprizi!

Galatasaray'ın, orta saha transferi için Mainz forması giyen Nadiem Amiri'yi gündemine aldığı ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeyi hedeflediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 12:41
Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Amiri sürprizi!
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Yeni sezonda hem Süper Lig hem de Devler Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar özellikle orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda Cimbom'un transfer harekatına dair çarpıcı bir gelişme yaşandı. Aslan'ın transferde sürpriz bir isim için devreye girdiği öğrenildi.

Takvim'in Alman basınından derlediği haberde; sarı-kırmızılı takımın, Mainz forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Nadiem Amiri'yi radarına aldığı belirtildi.

Haberde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kozu ve düzenli forma garantisiyle oyuncuyu ikna etmek istediği ifade edildi.

Bunun yanı sıra Leipzig ve bazı Suudi kulüplerinin de 29 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği vurgulandı.

GEÇEN SEZON 35 MAÇA ÇIKTI!

Nadiem Amiri geçtiğimiz sezon Mainz formasıyla toplam 35 karşılaşmada forma giydi.

Tecrübeli futbolcu bu maçlarda 17 gol ve 4 asistlik başarılı bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan yıldız oyuncunun, Alman kulübüyle olan kontratı 2028'de sona erecek.

1.80 boyundaki isim 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takım kadrosunda da yer almıştı.

 

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