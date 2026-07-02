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Celtics, Mitchell Robinson ve Mike Conley Jr.'ı kadrosuna kattı

Boston Celtics, serbest oyuncu piyasasında Mitchell Robinson ve Mike Conley Jr. ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 12:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Celtics, Mitchell Robinson ve Mike Conley Jr.'ı kadrosuna kattı
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Boston Celtics, serbest oyuncu piyasasında Mitchell Robinson ve Mike Conley Jr. ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Robinson, Boston ile 3 yıl ve 47.4 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı. Bu kontratın Celtics'in vergi mükellefi olmayan orta seviye istisnasını (non-taxpayer midlevel exception) neredeyse tamamen kullanacağı belirtilirken, anlaşmada üçüncü sezon için oyuncu opsiyonu da yer aldı.

Mike Conley Jr.'ın ise Boston ile bir yıllık sözleşme imzaladığı belirtilirken, kontratın mali detayları paylaşılmadı. Bu nedenle anlaşmanın veteran minimum sözleşmesi olduğu tahmin ediliyor.

Robinson, geçtiğimiz sezon New York Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda önemli rol oynayan isimlerden biri oldu. Knicks yönetimi, sezon boyunca oyuncunun sağlık durumunu dikkatle yöneterek uzun vadeli katkısını ön planda tuttu.

2.13 metrelik pivot, geçtiğimiz sezon Knicks formasıyla 60 maçta 19.6 dakika, 5.7 sayı, 8.8 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalarken, %72.3 saha içi isabetiyle oynadı.

Conley ise geçtiğimiz sezon Minnesota Timberwolves formasıyla 54 maçta görev aldı. Tecrübeli oyun kurucu 18.4 dakikada 4.5 sayı, 1.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden %33.5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise maç başına 3.1 denemede %33.7 isabet oranı tutturdu.

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