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Magic, Jonathan Isaac ile yeniden anlaştı

Orlando Magic, uzun oyuncu Jonathan Isaac ile yeniden sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Magic, Jonathan Isaac ile yeniden anlaştı
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Orlando Magic, uzun oyuncu Jonathan Isaac ile yeniden sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orlando Sentinel'den Jason Beede'nin haberine göre Isaac, Magic ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Orlando ekibi, kısa süre önce 2017 NBA Draftı'nın altıncı sıra seçimi olan Isaac'i, beş yıl ve 84 milyon dolar değerindeki kontratının bitmesine üç sezon kala serbest bırakmıştı.

2025-26 sezonunda 52 maçta forma giyen Isaac, kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalayarak 2.6 sayı ve 2.5 ribaund ile sezonu tamamladı.

2.08 metrelik forvet, kariyeri boyunca yaşadığı sakatlık problemleriyle dikkat çekerken, Ağustos 2020'de sol diz ön çapraz bağı (ACL) ve menisküsünü yırtmasının ardından 2020 ile 2022 yılları arasında forma giyememişti.

Jonathan Isaac'in dönüşüyle birlikte Magic, Wendell Carter Jr. ve Paolo Banchero'nun arkasındaki uzun rotasyonuna önemli bir derinlik kazandırmış oldu.

Orlando'nun ayrıca çarşamba günü daha önce de formasını giyen Nikola Vucevic ile 1 yıl ve 3.9 milyon dolar karşılığında yeniden anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

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