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Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe Basel'e kiralandı!

Trabzonspor, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi İsviçre ekibi Basel'e satın alma opsiyonuyla kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 13:08
Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe Basel'e kiralandı!
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Trabzonspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi Basel'e satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsviçre ekibi transferi resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

GEÇEN SEZON KONYASPOR'DA FORMA GİYDİ

Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Kazeem Olaigbe, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralanmıştı. Genç oyuncu ayrıca Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

OLAIGBE: "TAKIMA GOL VE ASİSTLERLE KATKI VERMEK İSTİYORUM"

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Kazeem Olaigbe, Basel'in köklü bir kulüp olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FC Basel, uzun geleneğe sahip büyük bir kulüp ve genç oyuncuları geliştirmesiyle biliniyor. Tekniğim ve yaratıcılığımla takıma asistler ve gollerle katkı sağlamak istiyorum. Joggeli'de sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

BASEL: "BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP"

FC Basel Teknik Direktörü Andreas Herrmann ise Olaigbe'nin hızı, bire birdeki etkisi ve çok yönlülüğüyle takıma katkı sağlayacağını söyledi.

Herrmann, oyuncunun son dönemde beklenen çıkışı yapamadığını ancak Basel'de yeniden ivme kazanması için uygun şartlara sahip olduğunu ifade etti.

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