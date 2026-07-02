02 Temmuz
Beşiktaş-Gyirmot
18:00
02 Temmuz
İspanya-Avusturya
22:00
03 Temmuz
Portekiz-Hırvatistan
02:00
03 Temmuz
İsviçre-Cezayir
06:00
02 Temmuz
Lyn-Aasane
19:00

Vitor Pereira, 2 dakika kala gönderildi

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, futbol tarihinde görülmemiş bir karara imza attı. Sözleşmenin otomatik olarak uzamasına iki dakika kala Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 15:07
Vitor Pereira, 2 dakika kala gönderildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'de küme düşme potasındayken takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Nottingham Forest, kısa süre içerisinde toparlanarak hem ligde kalmış, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yola Portekizli teknik adamla devam etmesine kesin gözüyle bakılan İngiliz ekibi, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu sürenin dolmasına iki dakika kala skandal bir olaya imza attı.

Nottingham Forest, bu sürenin dolmasına iki dakika kala Vitor Pereira'ya görevden alındığı kararını belirten bir mail gönderildi.

Pererira, yeni sezona da takımda devam edeceği için transfer görüşmeleri, kamp yerleri ve hazırlık maçlarıyla ilgili planlama yapmıştı.

PEREIRA'NIN YERİNE GLASNER

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ın, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan ve sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılan Oliver Glasner ile anlaşması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.