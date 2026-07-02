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Hull City'den kaleci transferi: Jack Butland

Premier Lig'e yeni yükselen Hull City, Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 15:51
Haber: AA
Hull City'den kaleci transferi: Jack Butland
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İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, İskoç takımı Rangers'tan kaleci Jack Butland'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "33 yaşındaki kaleci, kulübün bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunan iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Tigers'ın yaz transfer dönemindeki ilk transferi oldu." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenen Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından Premier Lig'e yükselen üçüncü takım olmuştu.

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