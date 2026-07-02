Ja Morant'ten Trail Blazers'a iddialı mesaj: 'En iyi halimi göreceksiniz'

Yıldız oyuncu Ja Morant, Memphis Grizzlies'ten Portland Trail Blazers'a takas edilmesinin ardından yeni takımına güçlü bir mesaj gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Morant'in, Trail Blazers'ın yeni başantrenörü Micah Nori ile South Carolina'da gerçekleştirdiği özel öğle yemeğinde yeni başlangıç için son derece istekli olduğu belirtildi.
Nori'nin aktardığına göre Morant, Portland formasıyla kariyerinin en iyi versiyonunu ortaya koyacağına dair söz verdi.
The Athletic'ten Jason Quick'e konuşan Micah Nori, "Konuşma şekline, yüz ifadesine ve kararlılığına baktığınızda basketbolu ne kadar özlediğini görebiliyordunuz. Bize en iyi Ja Morant'ı izleteceğine ve doğru olan her şeyi yapacağına dair güvence verdi." ifadelerini kullandı.
Morant, Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Memphis Grizzlies'ten Portland Trail Blazers'a takas edilmişti.
Grizzlies'ten ayrılığına giden süreçte yaşananların ardından Morant'ın yeni başlangıca daha olgun bir bakış açısıyla yaklaştığı değerlendiriliyor.
Bir dönem NBA'in en heyecan verici genç yıldızlarından biri olarak gösterilen Morant, saha dışındaki tartışmalar ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinde ciddi bir düşüş yaşadı.
Yıldız oyuncu, 2025-26 sezonunda Memphis formasıyla yalnızca 20 maçta görev alabildi. Morant, bu karşılaşmalarda 19.5 sayı, 3.3 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları üretirken, %41.0 saha içi ve %23.5 üç sayı isabet oranlarıyla kariyerinin en düşük şut yüzdelerini kaydetti.
Portland'da yeni bir sayfa açan Morant, hem kariyerini hem de ligdeki itibarını yeniden inşa etmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda.
Nori'nin aktardığına göre Morant, Portland formasıyla kariyerinin en iyi versiyonunu ortaya koyacağına dair söz verdi.
The Athletic'ten Jason Quick'e konuşan Micah Nori, "Konuşma şekline, yüz ifadesine ve kararlılığına baktığınızda basketbolu ne kadar özlediğini görebiliyordunuz. Bize en iyi Ja Morant'ı izleteceğine ve doğru olan her şeyi yapacağına dair güvence verdi." ifadelerini kullandı.
Morant, Jerami Grant ve Kris Murray karşılığında Memphis Grizzlies'ten Portland Trail Blazers'a takas edilmişti.
Grizzlies'ten ayrılığına giden süreçte yaşananların ardından Morant'ın yeni başlangıca daha olgun bir bakış açısıyla yaklaştığı değerlendiriliyor.
Bir dönem NBA'in en heyecan verici genç yıldızlarından biri olarak gösterilen Morant, saha dışındaki tartışmalar ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinde ciddi bir düşüş yaşadı.
Yıldız oyuncu, 2025-26 sezonunda Memphis formasıyla yalnızca 20 maçta görev alabildi. Morant, bu karşılaşmalarda 19.5 sayı, 3.3 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları üretirken, %41.0 saha içi ve %23.5 üç sayı isabet oranlarıyla kariyerinin en düşük şut yüzdelerini kaydetti.
Portland'da yeni bir sayfa açan Morant, hem kariyerini hem de ligdeki itibarını yeniden inşa etmek için önemli bir fırsat yakalamış durumda.