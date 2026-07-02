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Orhan Okulu'nun hedefi, Kırkpınar'da altın kemer

Başpehlivan Orhan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dördüncü kez altın kemeri kuşanma hedefiyle er meydanına çıkacak.

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calendar 02 Temmuz 2026 15:56 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Orhan Okulu'nun hedefi, Kırkpınar'da altın kemer
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 Başpehlivan Orhan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dördüncü kez altın kemeri kuşanma hedefiyle er meydanına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağlı güreşte uzun yıllardır elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Orhan Okulu, 2015, 2018 ve 2025 yıllarında Kırkpınar'da başpehlivanlık ünvanına ulaşarak altın kemeri kuşandı.

Rakiplerini ileri sürerek yenmesiyle güreş camiasında "geri vitesi olmayan başpehlivan" olarak tanınan Okulu, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kaydını yaptırdı.

Orhan Okulu, yaptığı açıklamada, çok iyi bir kış sezonu geçirdiklerini söyledi.

Kırkpınar'ın güreşte olimpiyat niteliğinde olduğunu değerlendiren Okulu, "Geçen yıl altın kemerle döndük, bu yıl da hedefim altın kemeri kuşanmak. Beş yıl başpehlivan olan pehlivan altın kemerin ebedi sahibi olacak. Bu bizim için bir avantaj. Federasyonumuzun getirdiği kurallar dahilinde. Bu bizim için bir motivasyon oldu. Geçen yıl birinci oldum. Üst üste altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum." diye konuştu.

"Formumun zirvesindeyim"

Fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Orhan Okulu, formunun zirvesinde olduğunu dile getirdi.

Altın kemeri dördüncü kez kazanmayı hedeflediğini anlatan Okulu, şunları kaydetti:

"Formumun zirvesindeyim. Bizim için sezon öncesi güreşler hem antrenman amaçlı hem de kendimizi denemek amaçlı güreşler oluyor. Lig güreşleri de önemli olduğu için bizi biraz yoruyor. Yani Kırkpınar'a doğru. Yani bizim için antrenman güreşleri oluyor. Kırkpınar'a 40 başpehlivan katılıyor. Ligde seçilerek geliyor. Hepsi birbirinden değerli başpehlivanlar, hepsi hepsi aynı değerde şu anda. Kırkpınar sahasında ne olacağı belli olmuyor. Ben 2012 yılından beri Kırkpınar sahasında güreşiyorum. Yani hatayla yenildiğim zamanlar da oldu. Üç defa final yaptım, ikinci oldum. Üç defa yani altın kemer kuşanmak nasip oldu. Bir defa 3'üncü oldum bu sahada. Bu sahada neyin ne olacağı belli olmuyor."

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