Mario Lemina'dan astronomik teklife ret!

Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Mario Lemina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HT Spor'un haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Gabonlu futbolcuya yaptığı yüksek maaşlı teklif oyuncu tarafından geri çevrildi.
AL SHABAB'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Haberde yer alan bilgilere göre Al Shabab, Mario Lemina'ya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren bir sözleşme teklif etti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
BREZİLYA'DAN DA İLGİ VAR
Mario Lemina'ya yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Brezilya kulüplerinden de ciddi ilgi olduğu aktarıldı. Gabonlu futbolcunun kariyerine hangi ülkede devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.
GALATASARAY'DA GELECEĞİ BELİRSİZ
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararını bekliyordu. Sarı-kırmızılıların, gündeme gelen 12+2 veya 12+4 formüllerinin hayata geçirilmesi durumunda tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmayı planladığı öğrenilmişti.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam edeceğini resmi olarak açıklamasının ardından Mario Lemina'nın Galatasaray'daki geleceği yeniden belirsizliğe büründü.
SEZON PERFORMANSI
Mario Lemina, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 41 maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 2 asistlik katkı sağladı.
AL SHABAB'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Haberde yer alan bilgilere göre Al Shabab, Mario Lemina'ya yıllık yaklaşık 5 milyon dolar maaş içeren bir sözleşme teklif etti. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusunun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.
BREZİLYA'DAN DA İLGİ VAR
Mario Lemina'ya yalnızca Suudi Arabistan'dan değil, Brezilya kulüplerinden de ciddi ilgi olduğu aktarıldı. Gabonlu futbolcunun kariyerine hangi ülkede devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı.
GALATASARAY'DA GELECEĞİ BELİRSİZ
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mario Lemina'nın geleceği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin kararını bekliyordu. Sarı-kırmızılıların, gündeme gelen 12+2 veya 12+4 formüllerinin hayata geçirilmesi durumunda tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmayı planladığı öğrenilmişti.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 yabancı oyuncu kuralının devam edeceğini resmi olarak açıklamasının ardından Mario Lemina'nın Galatasaray'daki geleceği yeniden belirsizliğe büründü.
SEZON PERFORMANSI
Mario Lemina, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla toplam 41 maçta görev aldı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol atarken, 2 asistlik katkı sağladı.