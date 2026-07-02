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Göztepe ve Muğlaspor işbirliği yapmaya hazırlanıyor

Göztepe ile Muğlaspor, genç futbolcuların gelişimine yönelik bir iş birliği anlaşması için görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 15:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe ve Muğlaspor işbirliği yapmaya hazırlanıyor
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Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ve tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Menaf Kıyanç başkanlığındaki Muğlaspor yönetimi ve teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın bugün Göztepe Onursal Başkan Mehmet Sepil'i ziyaret edeceği açıklandı. Şampiyonluk yaşayan Muğlaspor'a 5 milyon TL prim desteği veren, Muğlaspor'un kurucu başkanlarından Latif Sepil'in yeğeni olan Mehmet Sepil'le bir araya gelecek yeşil-beyazlılar iş birliği anlaşması sağlanırsa, Göztepe'nin oynatamadığı genç futbolculara kadrosunda yer verecek.

Ayrıca Göztepe, tecrübesi kazanması adına genç yabancı futbolcularını da Muğlaspor'a kiralayacak. Göztepe'nin kadrosunda yer alan, U19 takımının golcüsü Salem Bouajila ve Ürdünlü forvet İbrahim Sabra gibi isimler Muğlaspor ve 1'inci Lig'de oynama şansı da elde edecek. Önce Slovenya kampında denenecek birçok genç oyuncu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporu doğrultunda kiraya verilebilecek. Daha önce Altınordu'yu gündemine alan Göztepe, yabancı oyuncularının 2'nci Lig'de görev alamayacak olması nedeniyle kırmızı-lacivertlilerle görüşmelerini durdurmuştu.

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