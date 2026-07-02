Victor Oladipo'dan NBA'e dönüş çağrısı: 'Hâlâ verecek çok şeyim var'

Eski NBA yıldızı Victor Oladipo, serbest oyuncu statüsünde yeni bir takım ararken sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla NBA ekiplerine doğrudan çağrıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu yaz transfer döneminde birçok oyuncu yeni sözleşmelere imza atarken ve kariyerlerinde yeni sayfalar açarken, Oladipo'nun tek hedefi ise yeniden NBA'de forma giyebilmek.
34 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini serbest oyuncu piyasasında değerlendirmeleri için NBA takımlarına seslendi.
"Şu anda serbest oyuncuyum. Bir menajerim yok, sadece ben ve ailem var. Hâlâ verecek çok şeyim olduğunu biliyorum ve bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Neden hazır olduğumu anlatmaya çalışmak ya da bunu kanıtlamak için sizi istatistiklere boğmak yerine, bunu sahada göstermeyi tercih ederim." ifadelerini kullanan Oladipo, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazanmayı hedefleyen, tecrübeye değer veren ve bana uygun bir rol olabileceğini düşünen takımlar benimle doğrudan iletişime geçebilir. Şu anda tüm fırsatlara açığım ancak her seçeneği dikkatlice değerlendirmek istiyorum."
Sakatlıklar yükselişini yarıda bıraktı
Victor Oladipo, NBA'de son olarak 2023 yılında forma giydi. Tecrübeli oyuncunun profesyonel kariyerindeki son durağı ise 2025-26 sezonunda Milwaukee Bucks'ın G League ekibi Wisconsin Herd oldu.
Bir dönem NBA'in en parlak yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Oladipo, kariyerinin ilk yıllarını Orlando Magic formasıyla geçirdikten sonra bir sezon Oklahoma City Thunder'da oynadı.
2017 yılında Indiana Pacers'a takas edilmesinin ardından kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Oladipo, iki kez NBA All-Star seçildi, All-NBA Takımı'na girmeyi başardı ve 2018 yılında En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu (Most Improved Player) ödülünü kazandı.
Ancak peş peşe yaşadığı ciddi sakatlıklar, yıldız oyuncunun kariyerini önemli ölçüde sekteye uğrattı.
34 yaşına gelen Oladipo'nun yeniden NBA'de sözleşme bulması kolay görünmese de tecrübeli oyuncu, kariyerine en üst seviyede devam edebilmek adına yeni bir fırsat bekliyor.
34 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini serbest oyuncu piyasasında değerlendirmeleri için NBA takımlarına seslendi.
"Şu anda serbest oyuncuyum. Bir menajerim yok, sadece ben ve ailem var. Hâlâ verecek çok şeyim olduğunu biliyorum ve bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Neden hazır olduğumu anlatmaya çalışmak ya da bunu kanıtlamak için sizi istatistiklere boğmak yerine, bunu sahada göstermeyi tercih ederim." ifadelerini kullanan Oladipo, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kazanmayı hedefleyen, tecrübeye değer veren ve bana uygun bir rol olabileceğini düşünen takımlar benimle doğrudan iletişime geçebilir. Şu anda tüm fırsatlara açığım ancak her seçeneği dikkatlice değerlendirmek istiyorum."
Sakatlıklar yükselişini yarıda bıraktı
Victor Oladipo, NBA'de son olarak 2023 yılında forma giydi. Tecrübeli oyuncunun profesyonel kariyerindeki son durağı ise 2025-26 sezonunda Milwaukee Bucks'ın G League ekibi Wisconsin Herd oldu.
Bir dönem NBA'in en parlak yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Oladipo, kariyerinin ilk yıllarını Orlando Magic formasıyla geçirdikten sonra bir sezon Oklahoma City Thunder'da oynadı.
2017 yılında Indiana Pacers'a takas edilmesinin ardından kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Oladipo, iki kez NBA All-Star seçildi, All-NBA Takımı'na girmeyi başardı ve 2018 yılında En Çok Gelişim Gösteren Oyuncu (Most Improved Player) ödülünü kazandı.
Ancak peş peşe yaşadığı ciddi sakatlıklar, yıldız oyuncunun kariyerini önemli ölçüde sekteye uğrattı.
34 yaşına gelen Oladipo'nun yeniden NBA'de sözleşme bulması kolay görünmese de tecrübeli oyuncu, kariyerine en üst seviyede devam edebilmek adına yeni bir fırsat bekliyor.