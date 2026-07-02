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Manchester City paraya acımadı: 136 milyon Euro!

Manchester City, İngiliz milli orta saha Elliot Anderson'ı 136 milyon Euro karşılığında Nottingham Forest'tan transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 02 Temmuz 2026 16:38 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2026 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester City paraya acımadı: 136 milyon Euro!
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Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson için kulübüyle el sıkıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İngiltere Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nda bulunduğu sırada Kansas'ta sağlık kontrolünden geçtiği ifade edildi.

Transferin tüm resmi prosedürlerinin Anderson'ın İngiltere'ye dönüşünün ardından tamamlanması bekleniyor.

TARİHİN EN PAHALI İNGİLİZ FUTBOLCUSU

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City'nin bu transfer için Nottingham Forest'a 136 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü. Anderson, kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri olacak.

DÜNYA KUPASI SONRASI İMZA

Manchester City cephesi, transfer süreci tamamlanana kadar Anderson'a ve İngiltere Milli Takımı'na Dünya Kupası macerasında başarı diledi. İngiliz oyuncunun turnuva sonrası Manchester'a giderek sözleşme imzalaması bekleniyor.

ELLIOT ANDERSON KİMDİR?

6 Kasım 2002 doğumlu Elliot Anderson, futbola Wallsend Boys Club altyapısında başladıktan sonra Newcastle United akademisine geçti. Orta sahada 6, 8 ve 10 numara rollerinde görev yapabilen Anderson, enerjisi, pres gücü ve top taşıma becerisiyle dikkat çekiyor.

Newcastle United'da A takıma yükselen Anderson, 2022 yılında Bristol Rovers'a kiralandı ve burada yakaladığı çıkışla adını duyurdu. 2024 yazında Nottingham Forest'a transfer olan İngiliz futbolcu, kısa sürede takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Elliot Anderson'ın lig kariyerinde Newcastle United formasıyla 44 maçı bulunuyor. Bristol Rovers'taki kiralık döneminde 21 lig maçında 7 gol atan oyuncu, Nottingham Forest'ta ise 75 lig maçında 6 gol kaydetti. 1.79 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Anderson, İngiltere Milli Takımı'nda da forma giymeye başladı. Daha önce İskoçya'nın alt yaş kategorilerinde oynayan futbolcu, sonrasında tercihini İngiltere'den yana kullandı. 2025'ten bu yana İngiltere A Milli Takımı kadrosunda yer alan Anderson, 2026 Dünya Kupası'nda da kadroda bulunuyor.

 

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